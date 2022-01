Mercato: Ribéry a été proposé à un club brésilien cet hiver

Actuellement sous contrat avec la Salernitana, dernier de Serie A, Franck Ribéry (38 ans) a été proposé au club brésilien de Ceara. C'est le président du club qui a révélé cette information.

Après la France (Brest, Metz, Marseille…), la Turquie (Galatasaray), l’Allemagne (Bayern Munich) et l’Italie (Fiorentina, Salernitana), Franck Ribéry découvrira-t-il un cinquième pays avant de mettre un terme à sa riche carrière ? A 38 ans, l’attaquant français aurait été proposé à un club brésilien. C’est ce qu’a révélé le président de Ceara vendredi soir. "Hier on m’a appelé pour me proposer Ribéry. Je ne savais même pas qu’il jouait encore", a révélé Robinson de Castro dans des propos rapportés par Globo Esporte. "Est-ce qu’on va essayer de le recruter ? Je ne sais pas", a ajouté le président de Ceara, dont la formation a terminé à la 11e place du dernier championnat brésilien.

Une saison compliquée pour son club

Laissé libre après deux saisons passés à la Fiorentina, Ribéry a décidé de rester en Italie l’été dernier et de s’engager avec la Salernitana pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire. Malgré les bonnes prestations de l’ancien Marseillais, qui a rapidement récupéré le brassard de capitaine, le promu est bon dernier après 18 matchs joués, avec seulement huit points au compteur. "Le foot reste ma passion, si je vivais pour l'argent, je ne serais pas là, confiait-il en décembre dans les colonnes de L’Equipe. En vingt ans de carrière, j'ai gagné énormément de choses. Ma famille va bien, je vais bien et je pourrais rester à la maison tranquille. Mais il reste encore de l'essence dans le moteur ! (...) Maintenant, je suis là pour transmettre. Mes saisons sont comptées. Un maintien avec la Salernitana, ce serait comme un nouveau trophée !"

Les dernières semaines ont aussi été animées en coulisses pour la Salernitana, qui a échappé de peu à une exclusion de la Serie A en plein milieu de la saison. Le club a sauvé sa place après que ses administrateurs ont accepté l'offre de rachat du nouveau propriétaire Daniele Iervolino. Le marché s'est conclu juste avant la date butoir du 31 décembre. Si elle avait été dépassée, le club aurait été évincé de la première division.