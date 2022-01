Serie A: la Salernitana trouve un repreneur in extremis et évite l'exclusion

La Salernitana, l'équipe de Franck Ribéry, avait jusqu'au 31 décembre pour trouver un repreneur et ainsi échapper à une exclusion de la Serie A. Selon la presse italienne, l'offre d'un entrepreneur napolitain a été validée in extremis vendredi.

Soulagement pour les supporters de la Salernitana. Le club où évolue Franck Ribéry avait jusqu’au 31 décembre pour se trouver un nouveau propriétaire et ne pas être exclu de la Serie A. C’est chose faite selon la presse italienne. L’entrepreneur napolitain Danilo Iervolino, 43 ans, a apporté in extremis les garanties financières nécessaires pour reprendre la Salernitana. Coût de l’opération : entre 10 et 20 millions d’euros.

"Je ferai tout pour sauver le club, en me concentrant sur les jeunes et la croissance du club. Je ferai tout pour essayer de maintenir la Salernitana en Serie A. Dans tous mes projets j'ai toujours mis beaucoup d'enthousiasme et ce sera aussi le cas dans ce projet. Je suis amoureux de Salerne", a-t-il déclaré vendredi dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport. Une conférence de presse devrait prochainement avoir lieu pour officialiser cette nouvelle ère. Début juillet, la Fédération italienne avait validé l'accession de la Salernitana en Serie A, tout en lui donnant six mois pour se mettre en conformité avec les règlements, qui interdisent que deux clubs d'une même division puissent appartenir au même propriétaire.

La fin d'un long feuilleton

Or la Salernitana était jusqu’à présent codétenue par Claudio Lotito, patron de la Lazio Rome. En décembre, les administrateurs indépendants nommés pour organiser cette vente avaient annoncé l'absence d'offres conformes ou financièrement étayées parmi celles qui leur étaient parvenues. Ils avaient sollicité un nouveau délai. La Fédération avait alors expliqué que la Salernitana, qui a décroché sa place dans l’élite en terminant à la deuxième place de la Serie B la saison dernière, serait exclue de Serie A si elle ne changeait pas de propriétaire d'ici le 31 décembre. Le club et Danilo Iervolino auraient désormais 45 jours devant eux pour régler les derniers détails.

Sur le plan sportif, la Salernitana occupe actuellement la dernière place de la Serie A avec seulement huit points pris en 18 matchs. Les coéquipiers de Ribéry débuteront l'année jeudi avec la réception de Venise dans le cadre de la 20e journée.