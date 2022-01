Bayern: la drôle d'anecdote de Hoeness pour retenir Ribéry à Munich en 2010

Tout proche de quitter le Bayern en 2010, Franck Ribéry a finalement prolongé son contrat en Bavière, après un repas spécial en compagnie d'Uli Hoeness.

Un repas peut parfois tout changer. Proche de quitter le Bayern Munich en 2010 pour rejoindre le Real Madrid, Franck Ribéry avait finalement prolongé son aventure jusqu'en 2015. Et Uli Hoeness n'y est pas étranger. Dans un entretien à DPA, l'ancien président des champions d'Allemagne a révélé que Susi, son épouse, a joué un grand rôle dans la décision de l'international français.

Tout près du Graal

"Lorsque l'aventure de Ribéry au Bayern semblait toucher à sa fin en 2010 parce que ses agents l'avaient plus ou moins vendu au Real Madrid, nous l'avons invité, lui et sa femme Wahiba, à déjeuner avec nous. Susi a cuisiné halal spécialement pour elle. Nous avons passé une excellente soirée et, vers minuit, Wahiba a fini par dire : 'Franck, nous restons à Munich !'" Une décision fondamentale pour l'ancien ailier bavarois.

L'arrivée de Jupp Heynckes a tout changé pour Ribéry, qui a remporté la Ligue des champions en 2013, un an après la défaite face à Chelsea à l'Allianz Arena. Auteur d'une saison exceptionnelle, il avait été récompensé par le Prix UEFA du meilleur joueur devant Messi et Ronaldo, mais n'avait terminé que 3e du Ballon d'Or derrière les deux joueurs. Une décision qui ne passait pas pour le numéro 7, qui évoquera "un vol" quelques années plus tard.