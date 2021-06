Mercato: Ribéry annonce sa "priorité" pour l’avenir, lors d’un bel échange avec Anelka

EXCLU RMC SPORT. Franck Ribéry a retrouvé Nicolas Anelka, dans Top of the Foot ce mardi sur RMC. Un bel échange, au cours duquel l’ancien Marseillais a annoncé vouloir prolonger à la Fiorentina.

"Vous me dérangez, je suis à la piscine, tranquille !" Un invité surprise a participé à Top of the foot, ce mardi sur RMC, avec l’homme du jour Nicolas Anelka, qui accompagnait exceptionnellement Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Jean-Louis Tourre. Un certain Franck Ribéry, grand ami de Nicolas Anelka.

"Nico, c’est le grand frère, a confié l’ancien joueur de l’OM et du Bayern Munich. C’est une personne que j’ai rencontrée pendant un bon moment en équipe de France. J’ai eu la chance de m’entraîner et de jouer avec lui, c’était quelque chose. Il était très facile avec le ballon, très fort. Quand il devait jouer simple, il jouait simple. Quand il devait accélérer, il accélérait."

"Je peux lui retourner les compliments. Il a une aisance avec le ballon, il est très altruiste et très fort dans la finition aussi", a expliqué à son tour Nicolas Anelka (42 ans). Les deux joueurs ont évolué ensemble en équipe de France, entre 2006 et 2010. Si l’ancien attaquant du PSG, d’Arsenal, du Real Madrid et de Chelsea a raccroché les crampons, ce n’est pas encore le cas de Franck Ribéry.

Ribéry veut "continuer avec la Fiorentina"

A 38 ans, l’ancienne star du Bayern Munich sort de deux saisons assez pleines avec la Fiorentina (21 matchs en 2019-2020, 30 matchs en 2020-2021). Et il espère faire encore durer le plaisir avec la Viola, 13e de Serie A, qui sera entraînée par Gennaro Gattuso la saison prochaine.

"La priorité, c’est de continuer avec la Fiorentina, a assuré Franck Ribéry sur RMC ce mardi soir. Je dois attendre encore les négociations. Je dois parler avec eux. J’espère pouvoir vraiment continuer avec eux." Avec encore l’énergie pour faire des dégâts dans les défenses italiennes.