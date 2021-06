OM: des complications dans le dossier Lirola?

Selon La Provence, l'OM pourrait avoir un peu plus de mal que prévu à conserver Pol Lirola. Parce que l'option d'achat pour le latéral espagnol de la Fiorentina a expiré lundi, et parce que Gennaro Gattuso voudrait garder le joueur.

Il l'a dit et redit: il veut rester à l'OM. Et l'OM, de son coté, veut le conserver. Mais la volonté des deux parties ne signifie pas pour autant que Pol Lirola (23 ans), prêté par la Fiorentina lors de la deuxième partie de l'exercice 2020-2021, sera toujours un joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine.

Selon La Provence, l'entourage du latéral droit espagnol - qui était lundi à Barcelone avec ses représentants - est optimiste sur l'issue du dossier, mais plusieurs facteurs pourraient cependant compliquer l'affaire.

>> Les infos mercato en direct

Gattuso voudrait le conserver

Déjà, il y a la question de l'option d'achat. Cette dernière, fixée à 12 millions d'euros, a expiré lundi. Cela n'empêche absolument pas l'OM de négocier un nouveau tarif avec le club italien, et c'est d'ailleurs l'objectif des dirigeants phocéens. Mais Marseille n'a plus forcément la "priorité", et d'autres formations peuvent pointer le bout de leur nez. D'après le quotidien régional, plusieurs clubs italiens et anglais seraient intéressés.

L'autre problème se nomme Gennaro Gattuso. Fraîchement nommé sur le banc de la Fiorentina, l'ancien milieu de terrain a lui aussi observé les bonnes performances de Lirola en Ligue 1, et il voudrait le conserver. Même si, encore une fois, l'Espagnol n'a lui pas envie de rester en Toscane.