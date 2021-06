Équipe de France: Anelka appelle à "rester mesuré" et craint pour Benzema

Dithyrambique sur le niveau des Bleus, Nicolas Anelka a toutefois déclaré, dans Top of the Foot ce mardi sur RMC, que la presse et les supporters devaient rester mesurés sur les chances de victoire à l'Euro.

Invité exceptionnel de Top of the Foot sur RMC, ce mardi, Nicolas Anelka trouve que l'effectif des Bleus affiche un niveau "extraordinaire" et que le retour de Karim Benzema est tout particulièrement "positif" pour le groupe: "Il amène un plus. Il avait envie de revenir, et il a envie de montrer à tout le monde qu'il a manqué". Pour autant, l'ancien international français appelle les médias et les supporters à la prudence sur les chances de victoire à l'Euro (11 juin-11 juillet).

"Offensivement, l'équipe est très forte. (...) Mais n'oublions pas qu'il y a déjà eu une équipe de France très forte offensivement. En 2002, il y avait le meilleur buteur de l'Angleterre, Thierry Henry, le meilleur buteur de l'Italie, David Trezeguet, le meilleur buteur de la France, Djibril Cissé, et la France n'a marqué aucun but", a souligné Nicolas Anelka.

Anelka a "peur" pour Benzema en cas d'échec

"Il faut rester mesuré par rapport à ce que les gens disent", a donc estimé Nicolas Anelka. Selon lui, seuls les joueurs, comme l'a fait Kingsley Coman, peuvent aujourd'hui affirmer que l'équipe de France est la meilleure du monde.

"C'est la presse qu'il faut calmer, a-t-il repris. Les joueurs peuvent s'enflammer, ils connaissent leur qualité. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on va s'enflammer sur l'attaque de France et, si ça ne se passe pas bien demain, un nom va ressortir: Karim Benzema".

L'équipe de France débutera l'Euro le 15 juin, face à l'Allemagne à Munich. Elle se retrouvera face à la Hongrie le 19, puis terminera la phase de groupes le 23 contre le Portugal.