Mercato: Ribéry pourrait rejoindre Balotelli à Monza

En fin de contrat à Florence, Franck Ribéry, 38 ans, ne devrait pas prolonger son aventure avec la Fiorentina au-delà de la saison actuelle. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu offensif français pourrait rebondir à Monza où son profil plairait aux dirigeants du club de Serie B.

Deuxième de Serie B, Monza fait partie des très sérieux candidats à la montée en Serie A la saison prochaine. Des performances sportives qui s’accompagnent aussi de grosses ambitions en matière de recrutement. La Gazzetta dello Sport fait état de l’intérêt du club appartenant à Silvio Berlusconi et présidé par Adriano Galliani pour Franck Ribéry.

21 matchs cette saison avec la Fiorentina

Auteur d’un but et six passes décisives en 21 apparitions cette saison sous le maillot de la Fiorentina, le Français n’a toujours pas prolongé son contrat à Florence et devrait bien quitter le club à la fin du championnat. Plutôt que de raccrocher les crampons, celui qui fêtera ses 38 ans début avril pourrait donc rebondir à Monza.

En cas de promotion dans l’élite, le club où évoluent déjà Mario Balotelli et Kevin-Prince Boateng, ancien joueur de la Viola entre janvier et juin 2020, espère bien signer un nouveau gros coup lors du mercato avec l’arrivée Franck Ribéry.

Des clubs allemands aussi intéressés

Arrivé en Italie en 2019 après environ douze ans en Bavière sous le maillot du Bayern, Franck Ribéry disposerait également de plusieurs prétendants outre-Rhin. Faute d’un accord contractuel avec Monza, précise encore la Gazzetta, l’international tricolore aux 81 sélections ne serait pas opposé à un retour en Bundesliga.

"Pour le moment, toute ma force est à la Fiorentina, je suis important pour l'équipe. Je ne sais pas ce qui se passe après. Je ne veux rien exclure", avait même expliqué le principal intéressé auprès de Bild en janvier.

Le Français ne fermait alors pas la porte à une nouvelle expérience en Allemagne. En attendant d’acter son choix pour le futur, Franck Ribéry pourrait à nouveau être titulaire dimanche prochain lors du choc de Serie A contre l’AC Milan.

>> La Serie A est à accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports