Mercato: Romain Hamouma rempile un an avec les Verts

Libre depuis le 1er juillet, Romain Hamouma va bel et bien rempiler pour un an supplémentaire avec Saint-Etienne. Le club du Forez a communiqué l'information ce mercredi. Le numéro 21, approché par Troyes, s'apprête à fêter sa 10e saison avec l'ASSE.

L'avenir de Romain Hamouma n'est plus en suspens. Libre depuis la fin de son contrat avec les Verts le 1er juillet, l'ailier va rester dans le Forez. Claude Puel et la direction stéphanoise ont décidé de garder dans l'effectif l'expérimenté joueur de 34 ans en lui faisant signer son quatrième contrat depuis son arrivée à l'ASSE il y a neuf ans.

>>> Le mercato en direct

"Une nouvelle saison, et pourquoi pas plus" pour Puel

"Romain est un excellent joueur qui vient de réussir une belle saison (six buts et une passe décisive), explique Claude Puel sur le site officiel du club. Nous avons longuement échangé, il ne se voyait pas ailleurs qu'à Saint-Etienne. Il va nous apporter ses qualités techniques, son expérience et sa détermination pour une nouvelle saison et pourquoi pas plus..."

Auteur de 298 rencontres sous le maillot vert, pour 60 buts, Hamouma talonne des légendes du club comme Johnny Rep (61 buts) et Georges Bereta (68 réalisations). Leader offensif, il devra accompagner la progression des jeunes du club la saison prochaine. "Je ne savais pas que j'allais autant m'installer, dix ans c'est énorme, glisse-t-il. J’attends impatiemment les retrouvailles avec le Peuple Vert (...) J’ai envie de faire descendre les tribunes, je ne pense qu’à ça."