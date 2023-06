Mercato: Romeo Beckham, fils de David Beckham, signe à Brentford

Romeo Beckham s'est engagé avec l'équipe B de Brentford, où il évolue en prêt depuis plusieurs mois. Le fils de David Beckham était sous contrat à l'Inter Miami.

Le fils de David Beckham, Romeo, a signé en faveur de l'équipe B de Brentford, où il jouait depuis une demi-saison dans le cadre d'un prêt, après avoir impressionné les dirigeants du club de Premier League, a annoncé ce dernier samedi.

"Nous avons intégré Romeo à notre équipe en janvier et il a été fantastique pour le groupe. Nous avons continué à le faire progresser avec et sans ballon et nous avons hâte qu'il revienne en pleine forme pour continuer à travailler", a déclaré Neil MacFarlane, l'entraîneur de l'équipe.

"C'est le meilleur sentiment qui soit. Je suis très enthousiaste et prête à commencer", a réagi Romeo Beckham.

Il quitte l'Inter Miami

Romeo Beckham, milieu offensif ou attaquant âgé de 20 ans, a signé un contrat d'un an, en provenance de l'Inter Miami, club de Major League Soccer (MLS) dont son père est copropriétaire et que va rejoindre Lionel Messi.

Le fils de l'ancienne star de Manchester United, du Real Madrid, de l'AC Milan et du Paris Saint-Germain était prêté à Brentford depuis la seconde moitié de la saison écoulée, et y a évolué avec l'équipe réserve.

À cette occasion, Romeo Beckham a participé à la victoire de son équipe dans la Premier League Cup, compétition organisée par la Premier League pour les moins de 21 ans.