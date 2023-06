Major League Soccer: que vaut l’Inter Miami, le nouveau club de Lionel Messi aux États-Unis?

Après avoir quitté le PSG, Lionel Messi a officialisé son choix de rejoindre l’Inter Miami aux États-Unis. L’attaquant argentin de 35 ans va découvrir la Major League Soccer au sein de la franchise floridienne, dirigée par David Beckham et en grande difficulté sur le plan sportif cette saison.

Lionel Messi va retraverser l’Atlantique, pour laisser l’Europe dans son rétroviseur. Après avoir émerveillé le monde au Barça et conclu son aventure contrastée au PSG, l’attaquant argentin a choisi de poursuivre sa carrière aux États-Unis. Le septuple Ballon d’or a annoncé mercredi sa décision de rejoindre l’Inter Miami, qui évolue en Major League Soccer.

De quoi ravir David Beckham, l’un des propriétaires de la franchise, qui courtisait la Pulga depuis plusieurs années. L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre avait lui-même permis à la MLS d’accroître sa notoriété en signant au Los Angeles Galaxy en 2010. Treize ans plus tard, l’arrivée de Leo Messi va faire basculer le championnat nord-américain dans une autre dimension, même si plusieurs stars comme Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Steven Gerrard ou Wayne Rooney y ont évolué entre-temps.

Dernier de la Conférence Est

Au sud-est de la Floride, la Pulga va intégrer sa nouvelle équipe en plein cœur de la saison. Contrairement aux championnats européens, la Major League Soccer (dont le Los Angeles FC est tenant du titre) se déroule sur une année civile. L’édition 2023 a débuté en février et s’achèvera fin octobre. A l’image des principaux sports US, le championnat comprend une saison régulière, des playoffs et une finale. Avec une répartition géographique des 28 équipes engagées (25 américaines et 3 canadiennes) entre deux conférences (est et ouest), même si toutes les franchises du pays s’affrontent durant la première phase. Fondé en 2018 et intégré à la MLS en 2020, l’Inter Miami dispute actuellement son quatrième championnat. Et ça se passe assez mal…

Après un peu moins de quatre mois de compétition, les Hérons occupent la dernière place de la Conférence est, avec onze défaites et cinq nuls en seize rencontres (quinze buts marqués, vingt-et-un encaissés). Ils restent sur cinq défaites consécutives en MLS, même s’ils viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe des États-Unis en battant le Legion de Birmingham, pensionnaire d’Union League (deuxième division). Un bilan très décevant qui a récemment coûté son poste à Phil Neville.

Tata Martino pour succéder à Phil Neville?

L’entraîneur anglais, ancien coéquipier et ami de David Beckham à Manchester United, a été évincé la semaine dernière, après deux ans et demi à la tête du Club Internactional de Futebol de Miami (son nom complet). L’Argentin Javier Morales a pris l’intérim en attendant la nomination d’un nouveau coach. Il pourrait s’agir d’un autre Argentin: Gerardo "Tata" Martino. Le technicien de 60 ans, lui aussi natif de Rosario, est proche de Messi qu’il a eu sous ses ordres au Barça lors de la saison 2013-2014.

A voir si d’autres grands joueurs vont rallier la baie de Biscayne dans le sillage du champion du monde 2022. Sergio Busquets, Jordi Alba, Angel Di Maria ou Luis Suarez, qui font partie de son cercle d’amis, ont le profil. Mais ils ne pourront pas tous venir. La MLS impose un salary cap à ses franchises, à l’exception de trois joueurs qui peuvent être payés plus que les autres. Aux côtés de Leo Messi, il reste donc deux places potentielles à pourvoir.

Corentin Jean, seul Français du vestiaire

En attendant, l’Inter Miami, le plus souvent organisé en 4-3-3 ou 3-5-2, s’appuie sur un effectif éclectique et multinational, qui compte deux Argentins: Nicolas Stefanelli, un attaquant de 28 ans passé par le Chili et la Suède et Franco Negri, un latéral gauche de 28 ans qui a joué aux Newell’s Old Boys (le premier club de Lionel Messi). Le jeune milieu de terrain Benja Cremaschi (18 ans) est également d’origine argentine même s’il est né en Floride. Le vestiaire floridien abrite également un Français bien connu de la Ligue 1: Corentin Jean. L’attaquant de 27 ans, passé par Troyes, Monaco et Toulouse, a été recruté à Lens l’été dernier (1 million d’euros).

Dans le secteur offensif, il y a aussi Josef Martinez, international vénézuélien de 30 ans (65 sélections, 15 buts), passé par les Young Boys de Berne et le Torino, Leonardo Campana, international équatorien de 22 ans (12 sélections), Shanyder Borgelin, international haïtien de 21 ans (3 sélections) et Robert Taylor, international finlandais de 28 ans (27 sélections, 1 but).

Les fils de Neville et Beckham

Devant le gardien américain Drake Callender (25 ans), Miami peut s’appuyer sur quelques éléments solides, à l’image du défenseur central Sergiy Kryvtsov (32 ans), international ukrainien (31 sélections) et ancien du Shakhtar Donetsk, de l’arrière Kamal Miller (26 ans), international canadien (32 sélections) et du milieu offensif Rodolfo Pizarro (29 ans), international mexicain (38 sélections, 5 buts).

Sans oublier Harvey Neville, le fils de Phil Neville. Agé de 20 ans, il joue au poste de latéral droit et compte dix apparitions cette saison. Formé à Manchester United et passé par les équipes de Valence, il défend les couleurs de l’Irlande en équipe de jeunes. Romeo Beckham, le deuxième fils de David Beckham, occupe lui un rôle d’ailier en réserve (troisième division), après avoir été prêté ces derniers mois à l’équipe B de Brentford en Angleterre.

Messi devrait débuter fin juillet

L’Inter Miami aborde un maillot domicile noir et rose et dispute ses matchs au Drive Pink Stadium (18.000 places), avant un déménagement prévu en 2025 au Miami Freedom Park, un écrin flambant-neuf de 25.000 places en cours de travaux. Pas sûr que Lionel Messi en voit la couleur. Selon la presse argentine, il devrait s’engager pour deux saisons en Floride, où Blaise Matuidi a récemment terminé sa carrière, tout comme Gonzalo Higuain, qui a fini meilleur buteur du club ces deux dernières saisons.

Reste à savoir quand la Pulga fera ses grands débuts aux USA. Il va sans doute falloir patienter un peu. Au terme d’une saison européenne à rallonge, marquée par le Mondial au Qatar, Leo Messi devrait prendre quelques semaines de congés après sa signature. Selon The Athletic, l’ancienne idole du Camp Nou pourrait étrenner sa nouvelle tunique lors de la Leagues Cup, une compétition estivale entre équipes américaines et mexicaines lancée cette année. Peut-être le 21 juillet face à Cruz Azul ou le 25 juillet contre Atlanta. Avant de découvrir la MLS lors de la deuxième partie de saison, potentiellement le 20 août face à Charlotte. Devant un public qui n’aura d’yeux que pour lui.