Le fils de David Beckham a gagné son premier trophée avec l’équipe réserve de Brentford

Mardi soir, Romeo Beckham a remporté le premier trophée de sa carrière grâce à la victoire de la réserve de Brentford face à Blackburn Rovers (2-1) en finale de Premier League Cup, une compétition réservée aux jeunes. David Beckham se trouvait lui à Madrid, pour la demi-finale de Ligue des champions entre le Real et Manchester City.

Un premier trophée en carrière pour Romeo Beckham. Mardi soir, le fils de David Beckham a remporté avec la réserve de Brentford la Premier League Cup, une compétition réservée aux moins de 21 ans et disputée d'abord sous le format d'une phase de groupes puis avec des matchs à élimination directe à partir des huitièmes.

David Beckham était à Madrid pour la Ligue des champions

L'ancienne gloire de Manchester United n'a néanmoins pas assisté à la victoire de Brentford face à Blackburn Rovers (2-1). En compagnie de Cruz, son troisième enfant, David Beckham se trouvait au même moment au Santiago Bernabeu pour la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid, son ancien club, et Manchester City (1-1).

Prêté à Brentford jusqu'à la fin de saison par l'Inter Miami, le club de MLS détenu par son père, Romeo Beckham n'a néanmoins pas joué lors de cette finale. Néanmoins, malgré un statut de remplaçant, un contrat pourrait être proposé prochainement au joueur de 20 ans même si son recrutement initial avait été critiqué.

En mars dernier, le directeur sportif insistait sur le fait que Romeo, qui évolue au poste d'ailier droit, avait été recruté pour ses qualités et non pas pour réaliser "un coup de pub". Passé par l'académie d'Arsenal entre 2013 et 2015, Romeo Beckham est resté fan des Gunners, qui sont actuellement leaders de la Premier League où Brentford se classe dixième après 35 journées. En mars dernier, en Premier League Cup, Romeo Beckham retrouvait d'ailleurs Arsenal lors d'un quart de finale remporté par son équipe.