Mercato: Saint-Etienne officialise la signature de Gnagnon, qui n'a plus joué depuis un an

Joris Gnagnon (25 ans) s’est officiellement engagé en faveur de Saint-Etienne, ce vendredi. Le défenseur était libre depuis la résiliation de son contrat avec le FC Séville, en septembre dernier, pour manque de professionnalisme, selon la presse andalouse.

Après Eliaquim Mangala, Saint-Etienne a officialisé la signature d’un nouveau défenseur, ce vendredi. Joris Gnagnon (25 ans) s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec les Verts avec lesquels il s’entraînait depuis la mi-décembre, un an après son dernier match en compétition (en Coupe du Roi). Le joueur arrive libre après la fin mystérieuse de son aventure avec le FC Séville. La presse andalouse avait annoncé la résiliation de son contrat le 21 septembre dernier pour "manque de professionnalisme".

Un doute sur son état de forme

Selon le journal Diario de Deportes, le club reprochait au joueur le non-respect des exigences physiques et disciplinaires exigées par un athlète de haut niveau. Gnagnon, dont le contrat courait jusqu’en 2023, s’entraînait à part du groupe depuis le début de saison en compagnie d’Ibrahim Amadou. Il n’avait pas été inscrit sur la liste des joueurs pour disputer la Liga, ni la Ligue des champions.

Il se relance donc au sein du championnat de France qu’il a bien connu avec Rennes, son club formateur. Il avait été lancé en Ligue en 2016 à 19 ans avant d’être transféré à Séville en 2018 contre 13,5 millions d’euros. Il était revenu en Bretagne en prêt un an plus tard (2019-2020) avant d’échouer à se faire une place en Andalousie où il n’a joué que 17 matchs. Limité financièrement, Saint-Etienne recrute un nouveau joueur libre, comme le club avait prévu de le faire en janvier (Mangala et Bakary Sako sont aussi arrivés libres de tout engagement).

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne, confie-t-il dans le communiqué du club. Après une période délicate sur le plan personnel, deux challenges se présentent à moi: retrouver mon niveau sur le terrain pour rendre la confiance que les dirigeants m'ont donnée et aider l'ASSE à se maintenir en première division. Je vais tout faire pour."

"Joris correspond aux critères de recrutement que nous avions définis, souligne Pascal Dupraz, entraîneur de l'ASSE. Il connait bien la Ligue 1 et évolue dans un secteur qu’on cherchait à renforcer. On souhaite qu’il se prépare au mieux pour être disponible le plus rapidement possible, afin de nous aider dans notre quête du maintien."