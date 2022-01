OL-Saint Etienne: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le bouillant derby en Ligue 1

Lyon reçoit Saint-Etienne au Groupama Stadium ce vendredi en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Toutes les deux en mal de points, les équipes lyonnaises et stéphanoises voudront l'emporter pour se relancer en championnat. Le 124e derby OL-ASSE est à suivre en direct dès 21 heures sur Amazon Prime Vidéo.

Un duel déséquilibré ou une vraie affiche du championnat? Lyon affronte Saint-Etienne ce vendredi soir pour le premier match de la 22e journée de Ligue 1. L'occasion pour les Gones de confirmer leur redressement après le nul contre Paris (1-1) et le succès à Troyes (1-0).

Le 124e derby rhodanien de l'histoire est à suivre en direct vidéo dès 21h sur Amazon Prime Video. Ce choc entre ennemis jurés sera également accessible en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Lyon veut croire à l'Europe, l'ASSE au maintien

Seulement onzième du classement à neuf points du podium, l'OL espère se rapprocher des places européennes avec une victoire contre le rival stéphanois. Handicapé par les absences des joueurs retenus à la CAN (Slimani, Toko-Ekambi et Kadewere), des blessés (Denayer, Diomandé, Emerson) ou suspendu (Boateng), Lyon voudra conserver son invincibilité contre les Verts au Groupama Stadium (un nul en 2018 et quatre victoires). Les protégés de Peter Bosz possèdent surtout une opportunité unique d'enfoncer des Verts déjà en crise.

Dernière de L1 avec six longueurs de retard sur le premier non-relégable, l'ASSE se trouve déjà dans une situation très critique. Pire, le groupe de Pascal Dupraz vient d'enchaîner six revers consécutifs dans l'élite. Une septième défaite d'affilée fragiliserait encore l'équipe du Forez et l'enfoncerait un peu plus dans la crise. Au contraire, une victoire redonnerait de l'espoir à tout le peuple stéphanois.

"Un début de série? Si cela pouvait être le cas, vous me verriez très satisfait bien sûr, a lancé Pascal Dupraz en conférence de presse. C’est avec ces intentions là qu’on se déplace. On nous attend au tournant. C’est un match fabuleux à disputer, il s’agit de ne pas le jouer avant. Il débute à 21 heures. Un derby ça se joue et ça se gagne."

A l'aller et alors que la crise était déjà bien avancée, l'ASSE avait arraché le nul (1-1) contre Lyon au bout du temps additionnel grâce à Wahbi Khazri. Malheureusement pour les Verts, leur buteur providentiel est toujours à la CAN avec la Tunisie.