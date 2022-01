Incidents Jura Sud-ASSE: les Verts privés de supporters à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison

Après les incidents survenus lors du 16e de finale de Coupe de France entre Jura Sud et Saint-Etienne, la commission de discipline de la FFF a prononcé des sanctions à l'encontre des Verts. Ils seront privés de parcage à l'extérieur jusqu'à la fin de la saison.

Un peu plus de deux semaines après les incidents survenus lors du match de Coupe de France entre Jura Sud et Saint-Etienne, les sanctions sont tombées. Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la FFF a infligé une amende de 50.000 euros aux Verts, qui devront aussi rembourser les frais liés aux dommages occasionnés. Elle a surtout prononcé la fermeture de l'espace visiteurs de Saint-Etienne à l'extérieur jusqu'à la fin de cette saison 2021-2022.

Les Verts privés de parcage à l'extérieur

Une sanction "qui s’applique à toutes les compétitions organisées par la FFF et la LFP dans lesquelles l’équipe première est engagée", c’est-à-dire la Ligue 1 et la Coupe de France. Le 2 janvier, à l'occasion du 16e de finale de Coupe de France entre Jura Sud (N2) et Saint-Etienne, des fumigènes avaient été allumés dans le parcage des supporters stéphanois qui avaient également lancé des pétards sur le terrain. L'un d'entre eux avait atterri près du gardien de Jura Sud, Cédric Mensah, et le match avait été interrompu rapidement après le coup d'envoi et n'avait repris qu'après vingt minutes.

L'utilisation d'engins pyrotechniques s'était poursuivie jusqu'à la fin du match gagné par l'équipe de Pascal Dupraz (4-1) qui affrontera Bergerac (N2) en huitièmes de finale le 30 janvier. En Ligue 1, les Verts occupent la dernière place du classement avant de se rendre vendredi à Lyon en ouverture de la 22e journée. Ils comptent six points de retard sur le 17e, Clermont.