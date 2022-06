Mercato: Saint-Étienne officialise le départ de Dupraz

Moins d'une semaine après la relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Étienne a officialisé jeudi le départ en fin de contrat de Pascal Dupraz, qui ne sera resté que quelques mois pour tenter d'arracher le maintien parmi l'élite.

Il n'y avait guère de doutes, d'autant que le dossier de la succession avance. L'AS Saint-Étienne a officialisé jeudi le départ de Pascal Dupraz, dont le contrat s'achevait au terme de la saison écoulée. L'entraîneur de 59 ans, recruté en décembre pour tenter d'arracher le maintien en Ligue 1, a échoué sur le fil dans sa mission avec la défaite aux tirs au but dans le barrage de promotion/relégation contre l'AJ Auxerre.

"Si l’issue ne s’est pas avérée positive, le club tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une bonne continuation", écrit le club dans son communiqué.

Batlles en pole

L'ASSE ne manque pas de souligner que Pascal Dupraz a obtenu 20 points depuis la 19e journée de L1. Son bilan est précisément de cinq victoires, cinq nuls contre dix défaites. Son prédécesseur Claude Puel n'avait obtenu que 12 points en 18 matchs.

Laurent Batlles est en pole pour devenir le nouveau coach des Verts en Ligue 2, selon les informations de RMC Sport. L'ancien coach de Troyes, qui vit dans la région stéphanoise, fait l'unanimité parmi les décideurs.