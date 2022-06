Saint-Etienne: "Il faut aimer ce club", Khazri favorable à une vente du club

Invité de l’émission "Rothen s’enflamme" ce mercredi sur RMC, Wahbi Khazri s’est exprimé sur la situation de Saint-Etienne, fraîchement relégué en Ligue 2. Pour l'international tunisien, une vente pourrait être une bonne nouvelle.

Une séance de tirs au but fatale, un envahissement de terrain avec des fumigènes lancés en pagaille par des supporters et des échauffourées en dehors de Geoffroy-Guichard. Saint-Etienne a plongé dans le chaos dimanche après sa défaite en barrage contre Auxerre. Au bout d’une saison noire, le club a sombré en Ligue 2 et écorné un peu plus l’image du football français. Dans la foulée, un communiqué signé des deux actuels co-présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, a été publié.

"Il faut aimer ce club"

"Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite", ont-ils fait savoir, sans en dire plus, relançant l’idée d’une possible vente. Interrogé à ce sujet ce mercredi dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC, Wahbi Khazri s’est montré très clair.

"Est-ce qu’il faut vendre le club ? Moi je pense sincèrement, a commenté l’international tunisien, qui arrive lui en fin de contrat. Quand tu es président ou actionnaire d’un club, il faut aimer ce club. Il faut être présent et être derrière les joueurs. Roland Romeyer est amoureux de ce club, Bernard Caïazzo, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne le connais (Caïazzo vit à Dubai, ndlr). Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Je pense que ce club mérite d’avoir un président ou des actionnaires présents parce que Saint-Etienne a l’un des meilleurs publics de France avec Marseille, Strasbourg et Lens."

En attendant, Saint-Etienne s'active pour se trouver un nouvel entraîneur à la place de Pascal Dupraz, qui ne va pas résister à la descente. Comme expliqué par RMC Sport, le favori se nomme aujourd'hui Laurent Batlles.