Séville-Dortmund: la grosse émotion de Lopetegui, ovationné par le stade après avoir été viré

Julen Lopetegui a été démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Séville après la débâcle de son équipe à domicile contre le Borussia Dortmund (1-4) en Ligue des champions ce mercredi. Le technicien espagnol a quand même reçu une fantastique ovation de la part des supporters andalou.

Très mal embarqué en Liga avec seulement cinq points en sept matchs, le FC Séville se retrouve aussi en difficulté en Ligue des champions, après trois journées. Corrigé à domicile par Dortmund ce mercredi (1-4), le club andalou est déjà distancé en vue de la qualification pour les huitièmes de finale et la direction a choisi d'écarter Julen Lopetegui.

Non sans un dernier adieu de la part du public du Stade Ramón Sánchez Pizjuán. Malgré l'officialisation de son départ dès la fin de la rencontre (celui-ci était acté depuis plusieurs jours, selon la presse andalouse), le technicien a reçu une fantastique ovation. Une image assez peu banale d'un coach viré mais applaudi par les fans.

Le joli bilan de Lopetegui avant son départ

Emu aux larmes, Julen Lopetegui allait tranquillement retourner au vestiaire quand son directeur sportif Monchi l'a rattrapé pour le laisser profiter de l'hommage des supporters. Et pour cause, si le coach de 56 ans a fini par payer le début de saison catastrophique de son équipe, il a aussi brillé lors de ses trois années passées sur le banc des Rojiblancos.

En 170 matchs dirigés toutes compétitions confondues, il a obtenu 90 victoires (pour 44 nuls et 36 défaites). Au-delà des trois qualifications directes acquises en Ligue des champions via le championnat, Julen Lopetegui a surtout offert un nouveau sacre continental au FC Séville en remportant la Ligue Europa en 2020 au terme d'un Final Four (Covid-19 oblige) à suspense à Cologne. Pour offrir un sixième titre en C4 aux fans Andalous, le groupe de l'Espagnol avait notamment dominé Manchester United puis l'Inter Milan.

Sampaoli bientôt de retour?

Sur la sellette depuis quelques temps, Julen Lopetegui se retrouve donc sans club. Mais peut-être pas pour très longtemps puisque son nom circule déjà du côté de Wolverhampton en Premier League. A Séville, la direction aurait déjà plusieurs pistes pour prendre sa suite.

Ces derniers jours, le nom de Jorge Sampaoli est revenu avec insistance dans les médias espagnols. Libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille pendant l'été, l'entraîneur argentin pourrait donc retrouver le FC Séville. L'ancien coach marseillais a dirigé les Andalous en 2016-2017 et les avaient aidé à sécuriser une belle quatrième place en Liga avant de partir. L’ex-sélectionneur de l'Argentine se trouverait en concurrence avec Marcelino, Rafael Benitez, José Bordalas (ex-coach de Valence) ou encore Javi Gracia.