Ligue 1: "J’ai pensé à lui pour l’OL quand je suis revenu", Juninho voulait Sampaoli

Juninho a rejoint la Dream Team RMC Sport en tant que consultant. Dès sa première, ce lundi dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a révélé qu’il s’était intéressé à Jorge Sampaoli pour devenir l’entraîneur des Gones en 2019.

Nouveau consultant de RMC Sport, Juninho est revenu sur son passage en tant que directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. L’ex-chouchou des supporters rhodaniens a révélé ce lundi qu’il avait pensé à recruter Jorge Sampaoli chez les Gones avant de finalement confier l’équipe à Sylvinho pendant l’été 2019. Le septuple champion de France a été un peu surpris de voir cet été l’Argentin s’en aller aussi rapidement de l’OM.

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"Je crois qu’il est parti un peu vite de l’OM. C’est vrai que c’est sa caractéristique car il ne reste pas très longtemps (à la tête d’une équipe). Il a fait un bon travail au Brésil mais n’est pas resté longtemps au club (l'Atlético Mineiro). Il a commencé à donner une idée, à donner de l’espoir puis il est parti, a estimé le nouveau membre de la Dream Team pour sa première dans l’émission Rothen s’enflamme. A Marseille, c’était une surprise pour moi (de le voir partir) car même si on dit que la saison dernière n’était pas bonne, il fait deuxième du championnat. Aujourd’hui être derrière Paris en Ligue 1, c’est presque être champion. C’est dommage parce que Sanchez, le meilleur moment de Sampaoli comme entraîneur c’était comme sélectionneur du Chili et l’attaquant c’était Sanchez avec la victoire en Copa America."

Juninho: "Comprendre Sampaoli à 100%, c’est un vrai défi"

Malgré une belle deuxième place en Ligue 1 et une demi-finale en Conference League pour sa première saison complète sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli a claqué la porte pendant l’été. Comme sur un coup de tête, le technicien a quitté Marseille et Pablo Longoria a nommé Igor Tudor pour lui succéder. Même en connaissant sa personnalité, Juninho s’attendait à le voir rester plus longtemps à l’OM.

"Je pensais qu’il allait faire plus de temps à l’OM. Mais c’est quelqu’un de très difficile à lire. Je l’ai croisé deux ou trois fois, c’est agréable de parler avec lui car il est toujours électrique comme quand on le voit au bord du terrain. Il te caresse un peu sur la tête, c’est quelqu’un que j’aime bien, a encore raconté l’ancien milieu brésilien sur RMC. Moi j’ai pensé à lui pour l’OL quand je suis revenu. Je l’ai beaucoup beaucoup vu jouer au Brésil (Santos puis l'Atlético Mineiro). C’est vrai que comprendre Sampaoli à 100%, c’est un vrai défi."

>> Tous les matchs de l'OM en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Juninho révèle qui était son premier choix à l'OL

Juninho a ensuite expliqué à demi-mots pourquoi Jorge Sampaoli n'avait finalement pas signé à Lyon. L'ex-directeur sportif des Gones a aussi dévoilé le nom de sa priorité pour entraîner l'OL avant de finalement donner sa chance à Sylvinho.

"J’ai pensé à lui quand je suis revenu au club et que j’ai pu penser aux entraîneurs. A l’époque mon premier choix c’était Fernando Diniz qui est aujourd’hui à Fluminense. C’est un excellent entraîneur mais il n’a pas de diplôme reconnu en Europe. C’était interdit. Après j’ai choisi Sylvinho mais j’ai toujours pensé à Sampaoli. Mais à l’époque c’était aussi cher Sampaoli."