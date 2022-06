Mercato: sans poste depuis la Juve, Pirlo s’offre un nouveau challenge inattendu

Un an après son départ de la Juventus, Andrea Pirlo va relever un nouveau défi. Le coach italien de 43 an s’est engagé avec le Fatih Karagümrük, un club basé à Istanbul, qui a terminé huitième du dernier championnat de Turquie.

Il va vivre sa deuxième expérience sur un banc. Et elle est plutôt inattendue. Un an après son départ de la Juventus, Andrea Pirlo s’est engagé avec le Fatih Karagümrük. Le club d’Istanbul a annoncé ce dimanche l’arrivée du coach italien. Le technicien de 43 ans a signé un contrat d'un an avec le huitième du dernier championnat de Turquie, qui était remonté dans l’élite il y a deux ans. Une conférence de presse est prévue ce mardi pour sa présentation.

Au nord-ouest de la Turquie, Pirlo va hériter d’un effectif à l’accent très international. Avec des joueurs originaires d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud. Le milieu de terrain argentin Lucas Biglia, ancien de la Lazio et de l’AC Milan, porte actuellement le brassard. Plusieurs Italiens sont présents, à l’image de l’attaquant Fabio Borini, passé par la Roma, Liverpool et le Milan.

Plusieurs anciens de Ligue 1

Trois Français passés par la Ligue 1 faisaient également partie du vestiaire cette saison: le milieu de terrain Abdoulaye Touré (ex-Nantes), ainsi que les attaquants Yann Karamoh (ex-Caen et Bordeaux) et Yannis Salibur (ex-Guingamp et Saint-Etienne).

Lors de sa seule saison en tant que coach principal, Pirlo avait dirigé 52 matchs à la Juventus, toutes compétitions confondues. Avec un bilan de 34 victoires, 10 nul et 8 défaites. Mais son équipe n’avait pas su développer un jeu attrayant en Serie A. La Vieille Dame avait d’ailleurs terminé à la quatrième place du classement, derrière l’Inter, l’AC Milan et l’Atalanta Bergame. De quoi entraîner le départ d’Andrea Pirlo et le retour de Massimiliano Allegri dans le Piémont.