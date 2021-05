Juventus: l’hommage de Cristiano Ronaldo au "Maestro" Pirlo

Cristiano Ronaldo a été l'un des derniers à saluer Andrea Pirlo, écarté par la Juventus au profit de Massimiliano Allegri, qui sera sur le banc de la Vieille Dame la saison prochaine.

La voix la plus attendue, celle de Cristiano Ronaldo, a fini par s'ajouter aux nombreux hommages rendus à Andrea Pirlo après son départ de la Juventus Turin. "Merci Maestro, c'était un honneur d'être coaché par toi !", a écrit le quintuple Ballon d'or dans une story Instagram, accompagnant son message d'une salve d'applaudissements. Compte tenu de l'épilogue de la saison - CR7 est resté sur le banc -, ce message marque un profond respect entre deux champions qui ont marqué l'histoire du football sur le terrain, et qui va bien au-delà de cette dernière saison vécue ensemble.

L'hommage de Cristiano Ronaldo à Pirlo © @Capture

De nombreux messages d'estime et d'amitié

L'hommage rendu à Pirlo sur les réseaux sociaux a commencé avec Gianluigi Buffon, qui a partagé ses propres souvenirs d'un entraîneur qu'il a accompagné vers la fin de sa carrière de joueur et avec lequel il a remporté de nombreux titres sous le maillot de la Vieille Dame pendant plusieurs années (de 2011 à 2015). "Maestro. Partenaire. Coach. Ami avant tout. Ce fut un honneur de partager cette dernière saison à la Juventus à tes côtés", a écrit le gardien italien. Des messages d’estime et d'amitié sont également venus de son assistant, Roberto Baronio, et d'autres joueurs comme Kulusevski, Bonucci ou encore Morata.

La Juventus Turin a officialisé vendredi après-midi le retour sur le banc de Massimiliano Allegri, deux ans après son départ des Bianconeri, après l'éviction d'Andrea Pirlo, remercié au terme de sa première saison comme entraîneur. Une saison éprouvante marquée par une qualification in extremis en Ligue des champions et une victoire en finale de la Coupe d'Italie, contre l'Atalanta.