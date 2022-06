Mercato: l'entourage de Pogba et la Juventus ont repris les discussions

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est libre de s’engager où il le souhaite. Approché par le Real Madrid et le PSG, l’international français est toujours dans le viseur de la Juventus. Selon nos informations, les discussions ont repris entre les deux parties.

La Juventus reprend la main dans le dossier Paul Pogba. En fin de contrat avec Manchester United le 30 juin, le départ du milieu international français ne fait plus aucun doute, au contraire de l'identité de son futur club. “La Pioche” et son entourage, selon nos informations, ont toutefois repris les discussions avec la Juventus Turin, club qui l’a fait éclater aux yeux du grand public entre 2012 et 2016.

Également courtisé par le PSG et le Real Madrid, Paul Pogba est en négociations avec la Juventus qui aimerait rapatrier le quadruple champion d’Italie dans le Piémont. Après un ralentissement dans les négociations, ces dernières ont repris ces derniers jours. Pogba, qui souhaite prendre son temps avant d’acter une décision, n’a jamais caché en privée qu’un retour à la Juventus pouvait le tenter.

Le champion du monde 2018 devrait profiter de ses vacances aux Etats-Unis pour faire le point sur son avenir et arrêter son choix. Selon Sky Sports, le choix de Pogba sera uniquement motivé par le “football”. Des affirmations qui font échos avec les paroles de l’ancien turinois pour Uninterrupted: “Je prends le temps de me décider car j'ai envie de bien réfléchir. Je veux le meilleur pour moi. Je ne m'intéresse qu'au fait de jouer au football et d’être moi-même. Je veux m'amuser, sinon je ne peux pas tout donner. Vous pouvez perdre un match ou un trophée, mais vous devez être en accord avec vous-même et vous amuser. Je cherche juste ça.”

A l'instar de son coéquipier chez les Bleus Antoine Griezmann, Paul Pogba pourrait annoncer sa décision finale par un documentaire intitulé “The Pogmentary”, diffusé le 17 juin sur Prime Video.