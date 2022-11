Mercato: Pochettino intéressé par le poste de sélectionneur de l'Angleterre

Dans une interview à The Athletic, Mauricio Pochettino révèle être "ouvert" à assurer la succesion de Gareth Southgate à la tête de l'équipe nationale d'Angleterre, qui s'apprête à disputer le Mondial au Qatar.

Mauricio Pochettino connaît très bien l'Angleterre, pour y avoir dirigé Southampton et Tottenham entre 2013 et 2019. Sans club depuis son départ cet été du Paris Saint-Germain, l'entraîneur argentin de 50 ans étudie ses options. Parmi elles: le poste de sélectionneur de l'Angleterre. Dans une interview dévoilée jeudi par The Athletic, l'ancien défenseur révèle être "ouvert" à l'idée de prendre en main les Three Lions.

"Bien sûr, mes relations avec l'Angleterre ont toujours été très bonnes. (...) Je me sens très à l'aise ici. On ne sait jamais ce qui se passe. Je suis ouvert à tout", a déclaré Mauricio Pochettino, qui a dernièrement refusé une offre d'Aston Villa.

Southgate sous contrat jusqu'en 2024

Cette déclaration ajoute de la pression à Gareth Southgate, qui dirige la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2022. En dépit de son contrat jusqu'au terme de l'Euro 2024 et de ses résultats intéressants (demi-finale au Mondial 2018, finale à l'Euro 2020), son avenir est régulièrement remis en cause par ses nombreux détracteurs qui déplorent le jeu jugé peu ambitieux de son équipe. Les derniers résultats ne jouent pas en sa faveur, avec notamment la gifle 4-0 reçue à domicile contre la Hongrie en juin, la défaite 1-0 concédée fin septembre en Italie et la relégation en Ligue B de la Ligue des nations.

Avant que Mauricio Pochettino ne prenne la parole, la presse anglaise avait fait état d'un possible intérêt de Thomas Tuchel pour la succession de Gareth Southgate. L'entraîneur allemand n'a toutefois jamais commenté cette rumeur.

L'Angleterre figure dans le groupe B de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le premier match est prévu le 21 novembre contre l'Iran (14h). Puis ce sera au tour des États-Unis (25/11, 20h) et du Pays de Galles (29/11, 20h).