Mercato en direct: Gerson ne veut pas revenir à l'OM, lance son père

Pablo Longoria, président de l'OM, a tenu une longue conférence de presse mercredi lors de laquelle il a fait le bilan de la première partie de saison et évoqué les dossiers chauds du prochain mercato. Il a notamment confié sa volonté de recruter un renfort pour pallier la longue absence d'Amine Harit.

"Tout d'abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C'est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C'est quelqu'un qu'on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu'on perd Harit, et la tendance est qu'il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ca deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif."