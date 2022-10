Sans club Chelsea, Tuchel intéressé par le poste de sélectionneur de l'Angleterre

Débarqué par Chelsea début septembre, Thomas Tuchel a pourrait rapidement retrouver un banc. D'après The Telegraph, l'entraîneur allemand serait intéressé pour prendre la suite de Gareth Southgate après le Mondial à la tête de l'Angleterre.

Thomas Tuchel pourrait finalement rester sur le sol britannique. The Telegraph révèle que l'ancien entraîneur du PSG et de Chelsea pourrait être approché par la sélection anglaise pour succéder à Gareth Southgate en cas de mauvais résultats lors de la Coupe du monde au Qatar. Et le technicien allemand serait parfaitement ouvert à discuter, d'après le média britannique.

Southgate sous presssion

Sélectionneur des Three Lions depuis six ans, ayant mené son équipe en demi-finale de la dernière Coupe du monde et en finale du dernier Euro, Gareth Southgate est sous pression depuis quelques mois. L'Angleterre ne gagne plus (0 victoire en six matchs de Ligue des nations) et son statut serait discuté par une partie du vestiaire. Certains joueurs, notamment Trent Alexander Arnold, ne comprendraient pas ses choix.

"Au moment où nous parlons, je suis sous contrat pour cette fois en 2024, mais je suis également bien conscient que dans le football, il faut obtenir des résultats. Donc, le plan est là et le désir de continuité est là aussi", avait assuré le principal intéressé il y a quelques jours, conscient des doutes à son sujet. En cas de mauvais résultats à la Coupe du monde, le sélectionneur des Three Lions ne sera pas reconduit, d'après The Telegraph.