Mercato: Seko Fofana quitte officiellement Lens pour Al-Nassr

Le transfert de Seko Fofana du RC Lens à Al-Nassr a été officialisé. Le milieu va cependant devenir actionnaire du club nordiste.

"Seko is here". Dans un communiqué publié ce mardi, Al Nassr a officialisé la signature de Seko Fofana, qui quitte donc le RC Lens pour évoluer en Arabie saoudite avec Cristiano Ronaldo. Le désormais ex-capitaine des Sang et Or, sous contrat jusqu'en 2025 dans le Nord, va rapporter près de 20 millions d'euros à Lens.

"Après trois saisons de haute volée à défendre, sans relâche, les couleurs sang et or, conclues par une qualification en Ligue des Champions, Seko Fofana donne une nouvelle direction à sa carrière en rejoignant Cristiano Ronaldo au sein du club saoudien Al-Nassr FC. Leader modèle dans l’engagement, joueur d'impact, le milieu de terrain aux 112 capes sous la tunique artésienne laisse une trace profonde dans l’histoire passée du Racing Club de Lens", écrit le RC Lens dans son communiqué.

Le club annonce aussi que Seko Fofana, en plus d'avoir réussi à qualifier le club en Ligue des champions même s'il ne la disputera pas, devient accionnaire du club. "Tout le monde au club lui dit merci et lui témoigne son respect pour ce qui a été accompli. S’il intègre ce jour un nouveau projet, son attachement au Racing demeure et réciproquement", commente Arnaud Pouille, le directeur général du club.

"Tout faire pour ce club"

Dans la foulée, Al-Nassr a donc annoncé la signature du milieu artésien, dans le cadre d'un transfert estimé à 20 millions d'euros. Il s'engage avec le club saoudien jusqu'en 2026. "Je suis là pour courir, pour tacler, pour sauver, pour faire des passes décisives, pour marquer, pour gagner. Pour tout faire pour ce club", a déclaré Seko Fofana dans sa courte vidéo de présentation.

Arrivé il y a trois ans en provenance de l’Udinese (pour 8,5 millions d’euros), Seko Fofana s’est imposé comme un élément incontournable des Sang et Or, avec qui il a disputé 112 matchs, en inscrivant 21 buts et délivrant 12 passes décisives (toutes compétitions confondues).

Dans le sillage de Cristiano Ronaldo, l’international ivoirien (8 sélections, 3 buts) retrouvera à Al Nassr son compatriote Ghislain Konan, l’ancien latéral du Stade de Reims, mais également le milieu de terrain croate Marcelo Brozovic ou le gardien colombien David Ospina. L’équipe entraînée par le Croate Dinko Jelcic a terminé deuxième du dernier championnat d’Arabie saoudite derrière à Al Ittihad, le nouveau club de Karim Benzema et N’Golo Kanté.