Mercato: Seko Fofana quitte Lens pour rejoindre Ronaldo en Arabie saoudite

La fin d’une aventure inoubliable. Seko Fofana s’apprête à quitter le RC Lens lors de ce mercato estival. Comme annoncé par le journaliste Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, le capitaine des Sang et Or va rejoindre l’Arabie saoudite. Le milieu de terrain de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2025 dans le Nord, s’est mis d’accord avec le club d’Al Nassr, basé à Riyad (la capitale), où évolue notamment Cristiano Ronaldo.

Le transfert de son taulier d’1,85m va rapporter près de 20 millions d’euros à Lens, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, après avoir terminé deuxième du dernier championnat de France derrière le PSG. Arrivé il y a trois ans en provenance de l’Udinese (pour 8,5 millions d’euros), Seko Fofana s’est imposé comme un élément incontournable des Sang et Or, avec qui il a disputé 112 matchs, en inscrivant 21 buts et délivrant 12 passes décisives (toutes compétitions confondues).

Avec Ronaldo, Brozovic et Ospina

Dans le sillage de Cristiano Ronaldo, l’international ivoirien (8 sélections, 3 buts) retrouvera à Al Nassr son compatriote Ghislain Konan, l’ancien latéral du Stade de Reims, mais également le milieu de terrain croate Marcelo Brozovic ou le gardien colombien David Ospina. L’équipe entraînée par le Croate Dinko Jelcic a terminé deuxième du dernier championnat d’Arabie saoudite derrière à Al Ittihad, le nouveau club de Karim Benzema et N’Golo Kanté.