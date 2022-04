Mercato: selon Rothen, "un troisième club est entré dans la danse" pour Mbappé

Dans son émission Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen a affirmé qu’un troisième club, en plus du PSG et du Real Madrid, tente de convaincre Kylian Mbappé de le rejoindre pour la saison prochaine.

C’est la question qui tient en haleine toute la planète foot. Bien au-delà de Paris. Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine? A trois mois de la fin de son contrat au PSG, l’attaquant de 23 ans assure qu’il n’a encore rien décidé. Alors que le Real Madrid rêve de le récupérer librement cet été, Paris fait le forcing en coulisses pour le convaincre de prolonger. Une perspective à laquelle le champion du monde 2018 n’est pas fermé, comme il l’a confié après son récital contre Lorient, dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Mais selon Jérôme Rothen, un autre prétendant s’est immiscé dans les discussions.

"Ce n’est pas Barcelone"

"Selon les infos qu’on m’a données, il y a un troisième club qui est entré dans la danse et ça peut aussi le faire réfléchir, explique notre consultant RMC Sport. Je ne connais pas l’identité de ce club mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas Barcelone. Ça m’a été confirmé par l’entourage. Barcelone, c’est hors de question qu’il y aille, pour plusieurs raisons. Mais aujourd’hui en Europe, il n’y en a pas quinze-mille qui peuvent recevoir Kylian Mbappé…. Ça se joue entre le PSG, le Real et peut-être un autre."

"Il est très attaché au PSG"

"Personnellement, je pense que ce n’est pas un problème contractuel, poursuit l’ancien milieu de terrain du club de la capitale. Si c’était le cas, il aurait signé depuis bien longtemps parce que le PSG est en position de soumission et qu’ils sont obligés d’accepter tout ce qu’il veut mettre en place. En termes financiers, en termes d’image. A tous les niveaux. Par rapport à son statut. Il réclame un projet sportif digne de ce nom (…) Aujourd’hui, il laisse plus ou moins la porte ouverte au PSG. D’où sa déclaration. S’il ne laissait pas cette porte ouverte, depuis l’élimination face au Real Madrid, qu’est-ce qui l’empêche de communiquer sur sa décision? Rien. Il le dit lui-même. Là-dessus, il faut le croire."

D’après Jérôme Rothen, le champion du monde 2018 hésite dans sa réflexion à cause de son lien particulier avec le PSG: "Il est très attaché au club et très affecté par rapport à ce qu’il s’est passé lors de l’élimination face au Real. Il est très attaché à Paris par rapport à ses origines. Quand tu viens de Bondy, que tu es un jeune de banlieue, tu peux avoir le PSG dans ton cœur. On ne parle pas d’aspect financier mais d’une relation particulière avec le club de la capitale. C’est pour ça qu’aujourd’hui, je pense qu’il a beaucoup de respect vis-à-vis du PSG et il laisse peut-être la porte ouverte parce qu’il espère que les dirigeants ont pris conscience des erreurs qu’ils ont commises depuis quelques années".