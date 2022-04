Mercato: le plan du Real pour céder Hazard... en 2023

Selon As, le Real Madrid souhaite prêter Eden Hazard (31 ans) l’été prochain afin de relancer le Belge et de le vendre à l‘été 2023 un an avant la fin de son contrat.

Eden Hazard (31 ans) a déjà conclu une nouvelle saison décevante. La troisième depuis son transfert contre 115 millions d’euros en provenance de Chelsea. Le Belge a subi une opération la semaine dernière pour se faire retirer une plaque en titane de sa cheville droite, toujours endolorie depuis sa blessure occasionnée lors d’un choc avec Thomas Meunier lors d’un match de Ligue des champions entre le Real et le PSG en décembre 2019 (2-2). Depuis, l’ancien Lillois n’a jamais réussi à s’exprimer sur la durée avec le Real.

Un prêt cet été pour mieux partir en 2023?

Il n’a disputé que 22 matchs cette saison et n’est plus réapparu sur un terrain depuis le mois de février. Le club espère que le retrait de la plaque en titane le soulagera. Il sera éloigné des terrains pendant au moins quatre semaines, sans compter la rééducation et la remise en forme qui feront grimper la durée à deux mois. Selon As, le club a fait une croix sur un retour de son ailier avant la fin de la saison. Il ne veut pas précipiter un retour et privilégiera une convalescence complète afin qu’il retrouve son meilleur niveau.

Une prudence pour mieux agir sur le mercato. Selon le quotidien espagnol, Madrid envisagerait en effet de prêter son joueur cet été afin qu’il enchaîne enfin les matchs sous d’autres cieux. Sa place est bouchée par Vinicius en équipe première et la concurrence devrait s’accentuer avec l’arrivée espérée de Kylian Mbappé. La programmation de la Coupe du monde 2022 en novembre-décembre pourrait jouer en faveur du Real pour convaincre son joueur d'accepter un nouveau challenge sous peine de manquer le rendez-vous avec la Belgique, faute de temps de jeu.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Madrid aimerait ainsi relancer Hazard pour attirer le regard d’autres clubs. Le plan serait en effet de vendre l’international belge en 2023 afin de récupérer une indemnité de transfert sur le joueur, lié avec le Real jusqu’en 2024. Cette saison, Hazard a encore eu un impact très limité dans le jeu de son équipe avec 1 but en 22 matchs. Depuis son arrivée, il a seulement disputé 65 rencontres pour six buts inscrits.