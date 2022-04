PSG: l'idée d’Al-Khelaïfi pour moderniser la Ligue des champions

Dans une interview à The Athletic, Nasser Al-Khelaïfi a dévoilé une piste pour relancer l’intérêt de la Ligue des champions. Le patron du PSG, président de l’Association des clubs européens (ECA), aimerait mettre en place une cérémonie d’ouverture.

Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas que la Ligue des champions reste sur ses acquis. Dans un entretien accordé à The Athletic, le président du PSG a dévoilé une piste pour quelque peu dépoussiérer la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Pour le président de l’Association des clubs européens (ECA), nommé à ce poste après la démission d’Andrea Agnelli (président de la Juventus), consécutive au projet de Super League, "chaque match doit être un événement et un divertissement".

"Je ne peux pas comprendre comment le Super Bowl peut sembler plus grand que la finale de la Ligue des champions, a estimé Al-Khelaïfi. Le Super Bowl, et les États-Unis en général, ont cet état d'esprit, cette créativité et ce divertissement."

Une cérémonie d'ouverture avec un match entre le vainqueur et "une grande équipe"

Dans cette quête de "spectacularisation" de la C1, le président de l’ECA pense à l’instauration d’une cérémonie d’ouverture au tout début de la compétition. "C'est ce que j'ai suggéré: organiser une cérémonie d'ouverture de la Ligue des champions, avoir un match lors de la soirée d'ouverture où les vainqueurs affrontent une grande équipe. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais au moins, défions le statu quo."

La semaine passée, le dirigeant qatari avait réaffirmé son opposition au projet de Super League. Comme depuis le début de la fronde menée par la Juventus, le Real et le Barça, il reste l’un des principaux défenseurs de l’UEFA et de la Ligue des champions. "Nous n’avons pas besoin de ce système, a tranché le patron de l’association des clubs européens. Tout le monde est contre, des fans aux médias, en passant par les clubs, les petits et les grands clubs. Ils ne sont que trois."