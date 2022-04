PSG: Mbappé est-il actuellement le meilleur joueur du monde ?

Si le débat est difficile à trancher, la déclaration de Christophe Pélissier a eu le mérite de mettre le doigt sur une évidence: Kylian Mbappé est encore en nette progression cette saison, et sans jamais rien réclamer, il prend. A ce train-là, la question ne se posera même plus, la réponse sonnera comme une évidence.

Battu par une équipe de football, le PSG, Christophe Pélissier, l’entraîneur lorientais, a surtout voulu souligner la performance de Kylian Mbappé, un joueur, auteur de deux buts et trois passes décisives face aux Merlus - une première dans sa carrière - , le meilleur du monde à ses yeux. Si la première banderille plantée par les joueurs du club de la capitale fut une œuvre collective impliquant les trois stars parisiennes, qui ont d’ailleurs étalé sur cette action une véritable complicité technique, la suite fut un récital de Kylian Mbappé.

Un tueur-né beaucoup plus altruiste

Au-delà de la dimension statistique (17 buts, 13 passes décisives en Ligue 1, 28 et 20 toutes compétitions confondues), le champion du monde semble marcher sur l’eau depuis plusieurs mois. Tout ce qu’il touche se transforme en or. Dès qu’il a le ballon dans les pieds, les défenses se mettent à trembler. Mbappé domine son sujet comme rarement depuis le début de sa jeune carrière. "Il sait tout faire. Quand on est adversaire, on n'est surtout pas content qu'il soit là…", glissait Pélissier après la rencontre. Plus il avance, plus il progresse, meilleur footballeur il est.

Courir (beaucoup) plus vite que les autres, et ridiculiser ses adversaires directs dans le un contre un, comme il a pu le faire sur le quatrième but, signé Messi, c’est inscrit dans ses gênes. Cette saison, en revanche, Mbappé a démontré de véritables progrès dans certains aspects de son jeu, notamment son efficacité devant le but. Mais la plus grosse évolution observée cette saison se situe sans aucun doute dans sa lecture des situations et la justesse de sa dernière passe, en témoigne son ultime offrande pour Neymar, sur le cinquième et dernier but de la soirée. Avec 13 passes décisives en Ligue 1, Mbappé a explosé son record personnel sur une saison en championnat (9 en 2018/2019), et peut viser celui de l'Argentin Angel Di Maria (18 en 2015/2016).

Le champion du monde, entré dans une autre dimension après la compétition en Russie, semblait marquer le pas la saison passée, à l’image de cet Euro raté avec l’équipe de France. Son envie de quitter Paris un peu précipitamment l’été dernier traduisait peut-être aussi une forme d’impatience chez ce joueur qui ne cesse de battre les records de précocité, et se sentait peut-être stagner. Depuis qu’il s’est délesté d’un poids en choisissant d’évoquer librement tous ces sujets, Kylian Mbappé n’est plus le même homme, et plus tout à fait le même joueur non plus.

Un attaquant total

Usé au sortir d’un été riche en polémiques le concernant, Mbappé s’est réfugié dans le travail, se recentrant sur les progrès à éffectuer, armé de la conviction que les efforts déployés finiraient par porter leurs fruits, et que le reste viendrait naturellement. Mbappé a semble-t-il atteint une forme de plénitude depuis. Le poids des attentes glisse sur lui. Sous pression avant le match aller contre le Real Madrid, qui ne jure que par lui, Kylian Mbappé a surgi dans le temps additionnel pour mettre son équipe sur les bons rails, et arracher à Carlo Ancelotti ce compliment: "C’est le meilleur joueur de foot actuellement, il est très fort."

Quand cela sort de la bouche de Carlo Ancelotti, qui compte dans son équipe un certain Karim Benzema, l’un des favoris du dernier Ballon d’or, on peut se dire que le titre de meilleur joueur du monde que la planète foot semble plus encline à accorder à Mbappé n’est pas galvaudé. Certains voudront lui opposer la machine à marquer Robert Lewandowski en second recours. Le Polonais est un redoutable attaquant (45 buts toutes compétitions confondues, 31 en Bundesliga), et bien plus qu’un simple finisseur, mais il ne sert pas autant ses coéquipiers que le Français, et n'a pas ces qualités de percussion et de vitesse déroutantes dont dispose l’attaquant du PSG. Et qui font de lui un joueur capable de déstabiliser une défense par ses seules qualités techniques, à l’instar de Lionel Messi en son temps, dans un registre différent. Des éléments comme Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Karim Benzema ou Erling Haaland pourraient également prétendre au débat. Mais l'atttaquant parisien leur semble actuellement supérieur dans ses performances individuelles, alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont plus intégrés à cette réflexion.

La défense lorientaise lui a accordé quelques libertés hier soir, mais Kylian Mbappé a surtout montré qu’il pouvait se montrer sans pitié quand il l’avait décidé, comme l’ont fait La Pulga et Cristiano Ronaldo au sommet de leur gloire. Cela fait-il de Kylian Mbappé le meilleur joueur du monde pour autant ? "J’ai toujours voulu l’être, oui. Après, est-ce que je le suis ? C’est aux gens de le dire. Quand tu es meilleur, tu n’as pas besoin de le dire", estimait l’intéressé, après avoir reconnu qu’il traversait une période faste pour lui, "un grand moment". Une chose est sûre, Kylian Mbappé ne cesse de progresser. Le buteur est capable de se muer en passeur, de claquer des passes en profondeur digne des joueurs les plus fins techniquement, ce que lui autorise sa qualité de pied. Kylian Mbappé est un attaquant total.