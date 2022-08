Mercato: Séville fonce sur la piste Kouassi pour remplacer Koundé

Formé au PSG, Tanguy Kouassi ferait l’objet de convoitises de la part du FC Séville, selon le journaliste Fabrizio Romano. Les discussions avec le Bayern Munich seraient même à un stade avancé, à tel point que le deal pourrait se conclure cette semaine.

Tanguy Kouassi ne manque pas de prétendants en Europe malgré une aventure plus que mitigé au Bayern Munich depuis son transfert en provenance du PSG. L’arrivée en Bavière cet été du Néerlandais Matthijs De Ligt a poussé le joueur à approfondir sa réflexion sur son avenir, et à envisager un départ, peut-être sous la forme d’un prêt, pour gagner du temps de jeu. Car il aspire à en avoir davantage, après deux saisons assez décevantes de ce point de vue. Le FC Séville serait prêt à lui offrir cette garantie selon toute vraisemblance. Le club espagnol a en tout cas entamé des négociations avec le Bayern Munich, selon le journaliste Fabrizio Romano.

Séville en quête d'un renfort de poids dans l'axe

Le club andalou a même progressé dans les discussions engagées pour la signature du défenseur central - qui peut aussi évoluer au milieu -, écrit l’une des plumes les plus fiables sur le marché des transferts. La piste Tanguy Kouassi est prioritaire pour le FC Séville, qui espère pouvoir conclure les négociations cette semaine avec le Bayern Munich, affirme-t-il encore. Davantage utilisé par son entraîneur en fin de saison dernière, Kouassi n’est jamais vraiment parvenu à se faire une place dans le onze type du Bayern Munich, alors qu'un avenir radieux dans l’équipe première de son club formateur, le Paris Saint-Germain lui semblait promis, avec Thomas Tuchel.

Resté sur le banc lors des trois premiers matches de son équipe cette saison, Kouassi a très peu joué lors du précédent exercice. Il n’est apparu qu’à 17 reprises en championnat, dont six fois comme titulaire, après une première saison quasiment vierge en raison de blessures récurrentes. C’est donc une jeune carrière annoncée prometteuse qu’il doit relancer. Et vite, pour ne plus perdre de temps, même s’il n’a que 20 ans. Quant au FC Séville, il est en quête d'un renfort de poids dans l'axe après la vente de Jules Koundé cet été. Reste à voir si Tanguy Kouassi peut devenir ce joueur. Ce ne devrait pas être Thilo Kehrer en tout cas. Un temps lié au club espagnol, le défenseur du Paris Saint-Germain se dirige plutôt vers l’Angleterre.