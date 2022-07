Mercato: Southampton officialise la signature de Sékou Mara, une belle rentrée d'argent pour Bordeaux

Southampton a officialisé ce lundi l'arrivée de l'attaquant français Sékou Mara en provenance de Bordeaux, dans une transaction à 13 millions d'euros, bonus compris, qui devrait soulager un peu la situation financière compliquée des Girondins qui luttent pour rester en Ligue 2.

Le joueur de 19 ans s'est engagé pour 4 ans avec les Saints, et il doit encore obtenir un permis de travail.

Un accord de principe avait été annoncé la semaine dernière, alors que les Girondins étaient auditionnés au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui leur a, par la suite, donné un avis favorable à leur maintien en Ligue 2.

"Le meilleur club pour mon développement"

Bordeaux, en proie à de graves difficultés financières après sa relégation sportive de Ligue 1 en fin de saison dernière, avait vu la DNCG, gendarme financier du football français, se prononcer à deux reprises en faveur d'une rétrogradation en National. Le dernier mot reviendra au Comité exécutif de la Fédération française de football, qui se réunira mercredi et qui a jusqu'au 30 juillet, date de reprise de la L2, pour trancher.

Ancien joueur du PSG, avant de rejoindre la Gironde en 2017, Mara avait inscrit 6 buts en Ligue 1 la saison dernière, mais il est surtout un pari sur l'avenir. Mara "aura besoin de travailler dur", a averti l'entraîneur des Saints, Ralph Hasenhüttl. "C'est un jeune joueur qui aura besoin de temps pour s'adapter à un nouveau pays et à un nouveau championnat mais nous sommes excités par son potentiel et ce qu'il pourrait devenir à l'avenir", a-t-il ajouté.

L'international Espoirs s'est dit "très heureux" de rejoindre le sud de l'Angleterre. Je suis jeune et je vais devoir travailler. Je pense que Southampton est le meilleur club pour mon développement et pour progresser et devenir l'un des meilleurs", a t-il ajouté.