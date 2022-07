Bordeaux: le CNOSF donne un avis favorable pour le maintien des Girondins en Ligue 2

Le Comité national olympique et sportif (CNOSF) a donné ce lundi un avis favorable pour le maintien de Bordeaux en Ligue 2. Cet avis n’étant que consultatif, c’est désormais au comité exécutif de la FFF (Comex) de trancher sur le sort du club bordelais.

Bonne nouvelle pour Bordeaux. Au bord du précipice après avoir été relégués administrativement en National, les Girondins attendaient avec impatience la décision du Comité national olympique et sportif. Le CNOSF a rendu son avis ce lundi et il est favorable au maintien du club en Ligue 2. Cet avis n’est que consultatif. C’est désormais au comité exécutif de la FFF de trancher sur le sort du club bordelais. Le Comex devrait se réunir dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

"Rien n'est encore fait"

"C’est une excellente nouvelle pour la survie du club, se félicite une source proche du club. On est très content mais on reste prudent. Rien n'est encore fait. On se félicite néanmoins de cette décision qui montre la solidité du projet."

L’instance fédérale suivra-t-elle la décision du CNOSF ? Si la FFF valide le plus souvent l'avis du conciliateur lorsque celui-ci est favorable, cela n’avait pas été le cas pour Strasbourg et Le Mans, rétrogradés en 2011 et 2013. Mais ces deux clubs étaient en cessation de paiement, ce qui n'est pas le cas des Girondins. Il s’agit en tout cas d’un réel espoir pour Bordeaux, le CNOSF ayant tenu compte des efforts consentis ces derniers jours par le président Gérard Lopez pour réduire la dette du club et combler le déficit. En cas de maintien en Ligue 2, Bordeaux accueillera Valenciennes lors de la première journée de championnat.