Mercato: Bordeaux va vendre Sékou Mara à Southampton contre un joli chèque

Sékou Mara (19 ans), prometteur attaquant de Bordeaux, devrait rejoindre Southampton contre 11 millions d’euros (+2 de bonus), selon les informations de 20 minutes confirmées par RMC Sport.

Les caisses de Bordeaux vont se remplir dans les prochains jours. Comme annoncé par 20 minutes et confirmé par RMC Sport, Sékou Mara (19 ans) va s'engager avec Souhampton. Le montant du transfert s’élève à onze millions d’euros, plus deux millions d’euros de bonus avec un contrat de cinq ans à la clé pour le joueur. Une rentrée d'argent salutaire pour les Girondins avant leur audition devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ce jeudi à 14h. Les dirigeants se présenteront devant les conciliateurs avec l'acte de vente, une façon de consolider encore un peu plus leur dossier.

Un atout avant le passage devant le CNOSF

Le club, relégué en Ligue 2 sportivement mais en National administrativement, va défendre son maintien au deuxième échelon. Il arrivera avec cette bonne nouvelle qui en suit une autre datant en début de semaine. Mardi, le Tribunal de commerce de Bordeaux a en effet homologué les accords entre le club et ses créanciers King Street et Fortress. Cette décision n'est en aucun cas décisive concernant la décision du CNOSF et, en cas d'avis favorable de ce dernier, du Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF). Mais elle peut être un vrai plus dans la défense du club.

Gérard Lopez avait détaillé son plan pour sauver les Girondins, la semaine dernière dans l’After Foot sur RMC. Il avait indiqué avoir bloqué 14 millions d’euros supplémentaires, soit 24 au total. Le propriétaire bordelais avait également annoncé que la dette était réduite de 40 millions d’euros après avoir "trouvé un accord avec les prêteurs", et qu'elle se portait désormais seulement à 13,5 millions d'euros.

Sékou Mara, joueur formé au club et sous contrat jusqu’en 2025, a fait ses débuts en professionnels lors de la saison 2020-2021 avant de s’installer plus assidument dans la rotation la saison dernière (26 matchs), où il fut l’une des rares satisfactions de l’équipe (6 buts). Le joueur s'offre une nouveau challenge avec le club anglais, 15e de Premier League en 2021-2022. Newcastle et le Borussia Mönchengladbach étaient également intéressés par l’international Espoirs français qui a privilégié le club le plus insistant à son égard. Il devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours.