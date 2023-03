Mercato: Sterling, Havertz, Ziyech… Chelsea veut faire partir onze joueurs cet été

Selon The Athletic, Chelsea souhaiterait réduire considérablement son effectif lors du prochain mercato estival. Après ses énormes dépenses de l’hiver, le club londonien aimerait se délester de onze joueurs. Une liste dans laquelle figurent plusieurs stars des Blues.

Une équipe entière. Après avoir énormément dépensé cet hiver, Chelsea se préparerait à alléger son effectif de manière spectaculaire lors du mercato estival. Selon The Athletic, le club londonien aurait dressé une liste de joueurs invités à partir dans les prochains mois. Elle comporterait onze noms. Et pas des moindres. Parmi les éléments devenus indésirables, ou non-essentiels, se trouvent plusieurs stars des Blues. A commencer par Raheem Sterling. Recruté en juillet dernier à Manchester City (56 millions d’euros), l’ailier anglais de 28 ans n’aurait pas convaincu ses dirigeants, qui le jugeraient trop irrégulier.

Malgré un rôle de titulaire dans l’équipe de Graham Potter, Kai Havertz ne devrait pas être retenu non plus en cas d’offre intéressante. L’attaquant allemand de 23 ans, héros de la finale de Ligue des champions face à City en 2021 (1-0), manque d’impact pour être incontournable. Chelsea avait déboursé 80 millions d’euros pour le faire venir de Leverkusen en 2020. Une somme sans doute difficile à récupérer.

Liverpool et United surveillent Mount

Toujours dans le secteur offensif, Pierre-Emerick Aubameyang ne devrait pas être conservé. Enrôlé l’été dernier au Barça (12 millions d’euros), l’avant-centre gabonais de 33 ans apporte trop peu lorsqu’il est sur le terrain. Idem pour Hakim Ziyech. Après son départ avorté au PSG fin janvier, l’ailier marocain de 29 ans devrait plier bagages à l’intersaison. Les Blues l’avaient fait venir de l’Ajax Amsterdam en 2020 pour 40 millions d’euros. Mason Mount serait lui aussi poussé vers la sortie. Le milieu offensif anglais de 24 ans, formé au club, ne donnerait pas satisfaction. Liverpool et Manchester United seraient à l’affût pour le récupérer.

A un an de la fin de son contrat, Christian Pulisic serait également invité à se trouver un nouveau point de chute cet été. Le milieu offensif américain de 24 ans, arrivé de Dortmund en 2019 (64 millions d’euros) n’entrerait plus vraiment dans les plans de Chelsea. Ben Chilwell pourrait lui aussi déserter Stamford Bridge. Le latéral anglais de 26 ans, qui a dû composer avec ses soucis aux ischio-jambiers ces derniers mois, serait notamment pisté par Manchester City. Il avait rejoint les Blues en provenance de Leicester en 2020 (50 millions d’euros).

Les Blues seulement 10es de Premier League

Mateo Kovacic, le milieu croate (28 ans), et César Azpilicueta, le latéral espagnol et ancien capitaine du club (33 ans), feraient aussi partie de la liste des possibles partants. Tout comme les milieux anglais Ruben Loftus-Cheek (27 ans) et Connor Callagher (23 ans). Après 26 journées, Chelsea est actuellement 10e de Premier League, à 29 points du leader Arsenal. Les joueurs de Potter comptent 11 points de retard (et un match en moins) sur Tottenham, 4e, qui occupe la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Une compétition dont les Blues disputeront les quarts de finale en avril après avoir éliminé Dortmund.