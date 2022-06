Mercato: Sterling plaît beaucoup à Chelsea et Tuchel

En fin de contrat en 2023, Raheem Sterling est susceptible de quitter Manchester City dès cet été. Chelsea aurait un œil sur lui, Thomas Tuchel étant un grand fan de l'international anglais.

La grisaille londonienne plutôt que le soleil catalan ? Annoncé à plusieurs reprises dans le viseur du FC Barcelone ces derniers mois, Raheem Sterling pourrait finalement rester en Angleterre. Mais pas à Manchester. Selon plusieurs médias britanniques, dont The Sunday Mirror, et le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, l’attaquant anglais de 27 ans plaît à Chelsea et plus particulièrement à Thomas Tuchel. L’entraîneur des Blues serait un grand fan de Sterling, qui va entrer dans sa dernière année de contrat chez les Skyblues. Une vente dès cet été pourrait donc être étudiée afin de ne pas le voir partir libre à l’été 2023.

Pas fermé à un départ

Aucune offre n’a toutefois été transmise par Chelsea et il n’y aurait pas non plus de pourparlers directs entre les deux clubs. D’autres dossiers doivent d’abord avancer pour éventuellement faire avancer cette piste. Chelsea discute notamment avec l’Inter Milan pour le probable prêt de Romelu Lukaku. Recruté il y a un an contre un chèque de 113 millions d’euros, le Belge pourrait faire le chemin inverse durant ce mercato et donc libérer une place en attaque. Même si Sterling ne présente pas du tout le même profil, il pourrait venir le remplacer numériquement. Ousmane Dembélé, dont le contrat avec le FC Barcelone arrive à son terme le 30 juin, est un autre nom évoqué.

Sterling, lui, reste sur une saison contrastée. S’il a marqué 17 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues, un bilan auquel il faut ajouter ses 9 passes décisives, il a parfois dû se contenter d’un rôle de remplaçant, comme en Ligue des champions. Lors de la double confrontation face au Real Madrid, en demi-finale, Pep Guardiola ne lui avait offert d’une poignée de minutes. De quoi le pousser à envisager un départ ? "S'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cette idée en ce moment", avait-il déclaré en octobre dernier. D’après The Telegraph, Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich gardent aussi un œil sur lui.