Mercato: le Barça pourrait demander un effort financier à Sterling pour le recruter

Raheem Sterling fait l’objet d’une cour assidue de la part du FC Barcelone, qui avait échoué à le recruter cet été, mais n’a pas renoncé à le faire venir l’hiver prochain. L’opération serait toutefois conditionnée à un effort de salaire de la part du joueur de Manchester City.

Le Barça va-t-il finir par mettre la fin sur l’insaisissable Raheem Sterling ? Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis des mois, qui en avait même fait l’une de ses cibles prioritaires cet été lorsque l’après-Messi devait être dessiné, l’ailier anglais était resté à Manchester City. Depuis, le club catalan n’a toujours pas lâché le joueur de 26 ans, et souhaiterait toujours le convaincre de rejoindre l’Espagne.

Mais handicapé par des finances exsangues, Barcelone sait que sa marge de manœuvre est réduite pour attirer un joueur de ce calibre dès cet hiver. Si les médias anglais rendaient compte début octobre de l’intérêt de Sterling pour rejoindre rapidement la Catalogne, resterait donc à trouver un accord financier avec un joueur sous contrat jusqu’en juin 2023, et qui émarge à quelques 18 millions d’euros bruts par saison.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Un profil qui conviendrait à Xavi

Le Times évoquait samedi la possibilité d’un prêt pour l’international des Three Lions, alors que le quotidien catalan Sport va dans ce sens ce lundi. Et croit savoir que le Barça, qui pourrait conclure une prise en charge à moitié-moitié du salaire du joueur sur le reste de la saison, solliciterait également Raheem Sterling pour que celui-ci fasse un effort financier afin de réduire ses émoluments en Catalogne. Dans le cas contraire, l’opération serait trop lourde à supporter pour les finances barcelonaises, et ne pourrait aboutir.

Favorable à un retour du 4-3-3 typique barcelonais, le nouvel entraîneur Xavi serait emballé par l’idée d’insérer l’Anglais à l’effectif qu’il souhaite construire. Sterling correspondrait ainsi au profil d’ailier de métier recherché par le coach espagnol pour cet hiver.