Mercato: la presse espagnole évoque "l’option Sterling" au Barça

Ce samedi, le quotidien Sport évoque l’éventuelle arrivée de Raheem Sterling au FC Barcelone. L’attaquant de Manchester City aurait été la cible du catalan cet été, qui pourrait revenir à la charge cet hiver.

En manque de temps de jeu à Manchester City, Raheem Sterling pourrait rebondir au Barça, qui ne serait pas contre du renfort dans ses couloirs offensifs. L’information du jour sort du quotidien catalan Sport, qui fait même sa Une sur "l’option Sterling". L’international anglais avait déjà été proposé par Guardiola à Barcelone cet été, comme plusieurs de ses coéquipiers.

Le Barça pourrait revenir à la charge cet hiver

Sport affirme qu’un deal avait été envisagé par le club catalan pour faire venir Sterling, avec des opérations incluant Griezmann, Dembélé ou Roberto. Un prêt aurait également été d’actualité au cours du dernier mercato. Sur le point d’être bouclée, l’arrivée de l’attaquant de Manchester City ne s’est finalement pas opérée, mais le Barça ne semble pas décider à abandonner cette piste.

Ainsi, le joueur serait prédisposé à signer au Barça, qu’il voit comme la destination idéale pour gagner du temps de jeu, annonce le média catalan. Si le transfert ne sera pas facile à se finalister, il est clair que le Barça aura plus de liquidités que cet été. Alors que le joueur et la direction blaugrana semblent d’accord, il ne reste plus quà convaincre Manchester City et Pep Guardiola.

Une seule titularisation cette saison

L’entraîneur espagnol n’a titularisé Sterling qu’a seule reprise cette saison, lors de la défaite inaugurale face à Tottenham (1-0). Buteur face à Norwich (5-0), l’ancien attaquant des Reds totalise seulement 176 minutes de jeu depuis le début de saison. Il avait profité de la trêve pour disputer deux matchs complets avec les Three Lions, en attendant peut-être de rejoindre la Liga dans quelques mois pour enfin enchaîner.