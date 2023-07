Mercato: Strasbourg annonce l'arrivée de Sylla, une recrue record pour le club alsacien

Le défenseur de Bruges Abakar Sylla s'est officiellement engagé avec Strasbourg ce samedi. Une opération estimée à 20 millions d'euros, soit la recrue la plus chère de l'histoire du club.

Le défenseur international ivoirien Abakar Sylla s'est engagé avec Strasbourg pour les cinq prochaines saisons, jusqu'en 2028, en provenance de Bruges (première division belge), a annoncé ce samedi le club alsacien.

Une opération à 20 millions

Profil identifié par la cellule de recrutement depuis quelques mois, validé par le nouvel entraîneur Patrick Vieira, Abakar Sylla, 20 ans (cinq sélections), occupe le poste de défenseur central et sera amené à remplacer le vice-capitaine du Racing Alexander Djiku, parti à Fenerbahçe (première division turque). Le montant du transfert n'a pas été précisé. Selon plusieurs média locaux, il s'élèverait à 20 millions d'euros, ce qui en ferait le plus gros transfert de l'histoire du club alsacien, le double de celui d'Habib Diallo acheté au FC Metz en 2020, précédent record.

Sylla (1,88 m), professionnel depuis 2021, a disputé 26 matchs et inscrit un but avec Bruges la saison passée, club avec lequel il a disputé six rencontres de Ligue des champions et marqué un but contre Leverkusen.

Parti directement au stage

"Son arrivée s'inscrit dans notre tradition d'investir sur des jeunes joueurs talentueux et à fort potentiel", a relevé le président du Racing, Marc Keller. "Abakar va trouver à Strasbourg des conditions idéales pour confirmer ses qualités et poursuivre sa progression. C'est un excellent élément, que nous suivions déjà depuis deux ans. Ce transfert important témoigne aussi de la volonté que nous avons de faire encore progresser le club." Présent samedi à la Meinau pour passer sa visite médicale et parapher son nouveau contrat, Abakar Sylla est parti dans la foulée rejoindre ses nouveaux coéquipiers, en stage en Autriche jusqu'au 24 juillet.