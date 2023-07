Strasbourg: Vieira de retour en Ligue 1 avec "beaucoup plus de certitudes"

Patrick Vieira a été officiellement intrônisé comme nouvel entraîneur du RC Strasbourg ce lundi. Le temps d'une conférence de presse en compagnie de son président Marc Keller, le technicien a partagé sa fierté et ses ambitions avec le club alsacien.

Près de trois ans après son éviction de Nice, Patrick Vieira est de retour en Ligue 1. Fraîchement nommé à Strasbourg, l'entraîneur de 47 ans s'est exprimé auprès des médias ce lundi en marge de la reprise de l'effectif pro. L'occasion pour lui de partager sa fierté.

"C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'ai le plaisir d'être là. Strasbourg c'est un club que je connais. L'expérience que j'ai eue à Nice, et notamment jouer à La Meinau, ce sont des moments qui m'ont marqué parce que j'ai toujours vu l'ambiance qu'il y avait au stade, a indiqué le champion du monde 1998 face à la presse. Cela sent le football, c'est une région de football et pour moi il y a tous les éléments réunis pour faire du bon travail et pouvoir donner le maximum de mon potentiel d'entraîneur. Je suis excité à l'idée de relever ce challenge, je suis très bien entrouré."

Vieira "clair" sur ses envies et sa philosophie

Entre Nice et Strasbourg, l'ex-milieu de l'équipe de France a également connu une expérience en Premier League avec Crystal Palace. Une aventure outre-Manche qui lui a permis de faire évoluer son style.

"Après Crystal Palace, il y a l'expérience d'avoir travaillé à l'étranger, d'avoir passé du temps là-bas et de m'adapter à un club avec de nouveaux dirigeants et un nouveau football ou une certaine pression, a enchaîné Patrick Vieira. Aujourd'hui je suis beaucoup plus clair sur mes envies d'entraîneur, une philosphie que je veux mettre en place et une manière de travailler. J'ai beaucoup plus de certitudes qu'à l'époque."

Et l'entraîneur strasbourgeois de préciser: "C'est important de s'adapter à l'effectif. L'objectif c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour s'exprimer."

Keller veut garder Djiku

Maintenu de justesse lors de la saison 2022-2023, Strasbourg a depuis changé de statut avec l'arrivée de Blueco (le groupe à la tête de Chelsea) comme propriétaire. L'occasion de reconstruire l'équipe avec "six, sept ou huit" signatures comme l'a expliqué Marc Keller. Tout en essayant de conserver certains joueurs en fin de contrat.

"Il y a Alexander Djiku avec lequel on discute. Le coach doit le rencontrer bientôt pour discuter avec lui. On lui a fait une proposition pour le prolonge. Je ne sais pas si on va y arriver, en tout cas c'est notre volonté, mais il a d'autres offres, a assuré le président alsacien. Pour Dimitri Liénard c'est un petit peu différent parce que Dimitri veut encore jouer [...] On lui a proposé une reconversion de trois ans au club, à choisir la date."

Keller: "Absolument aucun accord pour des joueurs spécifiques de Chelsea"

A l'image d'Alexander Djiku, Kevin Gameiro pourrait bénéficier d'une offre de la part de sa direction cet été. Pour Marc Keller, si le buteur doit encore discuter avec Patrick Vieira, le club se trouve "en réflexion positive" dans ce dossier. Des confidences sur le mercato estival qui ont aussi permis au président de Strasboourg de tordre le cou à certaines rumeurs autour de Chelsea et d'une collaboration avec le club londonien.

"Il n'y a absolument aucun accord pour des joueurs spécifiques de Chelsea. Il se trouve que Chelsea a un très bon centre de formation. Il se trouve que Loïc Désiré (le responsable du recrutement du RCSA, ndlr), bien avant le rachat, a passé du temps en Angleterre à Arsenal, Chelsea, etc. pour voir les jeunes joueurs, a encore estimé le président alsacien. Il se trouve que Loïc connait un certain nombre de jeunes joueurs intéressants dans ces clubs et qui ne jouent pas. Si nous voulons un joueur, que Chelsea accepte et que le joueur accepte, on pourra se le faire prêter. Mais ce n'est pas quelque chose qui va devenir récurrent."