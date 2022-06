Mercato: surprise, Xavi Simons signe au PSV... sans avoir prolongé au PSG

Alors qu'il devait prolonger au PSG avant d'être prêté au PSV Eindhoven, le milieu offensif Xavi Simons (19 ans) a bien rejoint le club néerlandais... mais sans avoir rempilé à Paris. C'est donc libre qu'il a signé un contrat avec le vice-champion des Pays-Bas jusqu'en 2027.

Cela ressemble au premier coup dur pour le PSG durant ce mercato estival. Alors qu'il devait prolonger au PSG avant d'être prêté au PSV Eindhoven, le milieu offensif Xavi Simons (19 ans) a bien rejoint le club néerlandais... mais sans avoir rempilé à Paris. C'est donc libre qu'il a signé un contrat avec le vice-champion des Pays-Bas jusqu'en 2027, comme s'en est vanté le PSV dans son communiqué publié après minuit, dans la nuit de mardi à mercredi.

"Le contrat de Simons à Paris expirait cet été, rappelle le club batave, visiblement très fier d'avoir joué un mauvais tour au PSG. Il avait la possibilité de prolonger en France, mais il a préféré le PSV au champion de France, avec lequel il a joué neuf matchs la saison passée."

Prometteur mais très peu utilisé par Pochettino

Le joueur a lui-même réagi à la nouvelle en faisant ses adieux au Paris Saint-Germain. "Après trois merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant envers les coachs, le staff, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel, a-t-il écrit. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Pour les fans: du fond du coeur, MERCI je vous aime!"

Formé au Barça, Xavi Simons était arrivé en 2019 à Paris, avec l'étiquette de grand espoir du foot européen. En trois ans, le milieu a régulièrement brillé avec les U19 en Youth League, sans avoir vraiment eu, comme beaucoup de jeunes au club, sa chance avec le groupe professionnel.

Il n'aura ainsi fait que onze apparitions en équipe A, dont neuf la saison dernière, comme indiqué par le PSV. A savoir trois en Coupe de France, et six en Ligue 1. Mais alors que le titre était acquis, Mauricio Pochettino ne l'avait utilisé qu'à deux reprises en fin de saison, contre Angers (4 minutes) et contre Montpellier (22 minutes). Ceci expliquant peut-être cela...