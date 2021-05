Mercato: Thiago Silva devrait prolonger avec Chelsea

Selon des informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Chelsea devrait finaliser ces prochains jours la prolongation de Thiago Silva pour la saison prochaine. La fin du bail du défenseur brésilien de 36 ans expire en juin prochain, mais l'ancien capitaine du PSG fait l'unanimité à Londres.

A 36 ans, Thiago Silva va vivre une deuxième finale de Ligue des champions de suite. Encore un pilier de la défense de Thomas Tuchel, qui loue ses qualités et réciproquement, le défenseur brésilien voit pourtant son contrat se terminer avec Chelsea, où il n'avait signé que pour une saison lors du dernier mercato estival, arrivé libre après son départ du PSG.

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants de Chelsea travaillent sur une prolongation de contrat pour Thiago Silva. L'ensemble du club semble satisfait de l'implication de l'ancien capitaine du PSG, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

"Le PSG a fait le choix de me laisser partir"

Qualifié pour la finale de Ligue des champions ce mercredi après une victoire face au Real Madrid lors de la demi-finale retour (2-0), Thiago Silva n'a pas hésité à commenter le choix des dirigeants parisiens de l'avoir laissé partir l'été dernier. "Mais ce n'est pas une revanche, le club a fait son choix de me laisser partir et de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer mais c'est leur choix, c'était triste pour moi mais le plus important maintenant, c'est d'être heureux ici avec Chelsea, a confié Thiago Silva. Gagner la Ligue des champions est toujours notre rêve."

Au total, Thiago Silva aura passé 8 ans au PSG, de son arrivée en 2012 en provenance de l'AC Milan à son départ à l'issue du Final 8 de Ligue des champions l'été dernier. Libre initialement en juin dernier, le Brésilien avait prolongé l'aventure pour finir la saison avec le PSG, qui ne l'avait pas prolongé. Titulaire encore à Chelsea, Thiago Silva devrait donc s'y épanouir au moins une saison de plus.