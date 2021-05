Chelsea: Silva regrette le choix du PSG de le "laisser partir" et de "dégager Tuchel"

Alors que Chelsea s'est qualifié ce mercredi soir pour la finale de la Ligue des champions en sortant le Real Madrid, Thiago Silva s'est arrêté au micro de RMC Sport pour parler de cette performance, de Thomas Tuchel, et plus ou moins directement du PSG.

Cette fois, il ne veut pas laisser passer sa chance. Finaliste malheureux de la Ligue des champions l'an dernier avec le PSG, Thiago Silva (36 ans) aura une nouvelle occasion de décrocher le Graal fin mai, alors que Chelsea a sorti ce mercredi soir le Real Madrid au terme de la demi-finale retour (2-0).

"C'était un match très difficile, surtout au début, on a souffert mais on a bien contrôlé en deuxième période, s'est réjouit le défenseur brésilien au micro de RMC Sport. Tout ce qu'on s'est dit entre nous, on a réussi à le faire. Félicitations à tout le monde pour cette grande performance."

Aux joueurs, mais aussi au coach, Thomas Tuchel. "Il nous a apporté beaucoup de choses: de bien jouer sur le terrain, de garder de la tranquillité, salue Thiago Silva. Les joueurs ont bien compris. Pour bien jouer au foot, il faut profiter. Il nous a donné cette confiance. La moitié de l’équipe a 22 ou 23 ans, ils (les joueurs) sont très jeunes. On fait parfois des erreurs, on a raté beaucoup d’occasions encore mais je suis très content de mon équipe. Il faut bien se reposer pour la finale."

"Ce n'est pas une revanche, le club a fait son choix de me laisser partir et de dégager Tuchel..."

Un match qui fera forcément remonter quelques souvenirs du PSG. "C'est spécial pour nous (Tuchel et lui, ndlr). Malheureusement hier (mardi) Paris n'a pas réussi à faire le boulot, j’étais triste pour eux. Mais nous sommes contents ici, poursuit-il. C'est différent parce qu'on joue un match de Ligue des champions tous les week-ends et à la fin, tu es mieux préparé. (...) Mais ce n'est pas une revanche, le club a fait son choix de me laisser partir et de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer mais c'est leur choix, c'était triste pour moi mais le plus important maintenant, c'est d'être heureux ici avec Chelsea. Gagner la Ligue des champions est toujours notre rêve."

Car le temps passe. Même si, à plus de 36 ans, Thiago Silva parvient encore à garder un niveau assez impressionnant. "C'est grâce à tout ce que j’ai fait dans ma carrière, dans ma vie personnelle, je me prépare toujours pour être au haut niveau, explique le joueur. (…) Merci à ma femme et mes enfants qui comprennent qu’après un match j’ai besoin de récupérer pour être bien le lendemain. Ce n’est pas facile pour eux mais ils ont compris la situation, et peut-être qu’à la fin du mois on réalisera notre rêve en remportant la Ligue des champions. Avant mes 35 ans je n’ai jamais atteint la finale, et là ça fait deux ans de suite…"