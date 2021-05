Chelsea-Real Madrid: cette fois, la femme de Thiago Silva encense Werner

Isabel Silva, femme de Thiago Silva, a salué le but de Timo Werner, mercredi lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real (2-0) une semaine après l’avoir critiqué.

C’était la fête chez les Thiago Silva, mercredi. La femme du défenseur parisien a publié de nombreux messages sur son compte Instagram lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid (2-0). En feu, elle a d’abord regretté l’annulation du but de Timo Werner pour hors-jeu avant d’exulter quelques minutes plus tard sur l’ouverture du score, bien valable cette fois, de l’attaquant allemand. Elle lui a même adressé un message de félicitations une semaine après s’en être pris lui pour son raté au match aller.

"Werner, c’est très bien!, a-t-elle lancé. C’est de ça dont je parle, tu sais marquer des buts, tu es le meilleur mon ami, je t’aime."

Cette fois, la femme de Thiago Silva a salué Werner © Capture Instagram

Un discours en forme de rachat après la polémique suscitée envers l’ancien joueur de Leipzig, en proie à de gros problèmes de réalisme devant le but. "Foutu Karma, avait-elle pesté. Dans toutes les équipes où je vais, il y a un attaquant qui rate le but. C’est quoi son nom à lui? Verme (qui signifie ver de terre en portugais, ndlr)? Werner? Incroyable, on aurait dû gagner ce match, a-t-elle regretté. Je ne sais pas pourquoi mes attaquants ne marquent pas."

Mercredi soir, ils ont marqué même si l’ampleur du score aurait pu être bien plus élevée au regard de la nette domination des Blues. Malgré les occasions manquées, Chelsea se hisse en finale de la Ligue des champions et cela a provoqué des scènes de liesse dans le salon du défenseur brésilien où plusieurs personnes avaient pris place, dont les deux enfants du couple. "Istanbul, on arrive, a lancé l’épouse. Très contente pour cette deuxième finale de suite."

Un clin d'oeil ironique en direction du PSG

Un portrait de Tuchel et Silva exhibé © Capture Instagram

Après celle perdue avec le PSG face au Bayern (1-0) en août dernier, le défenseur de 36 ans retrouvera la finale de la Ligue des champions en compagnie de Thomas Tuchel, son entraîneur à Paris et désormais à Londres. Une proche de Thiago Silva a d’ailleurs brandi une photo des deux hommes s’enlaçant avec le maillot du PSG à l’issue de la rencontre. Vu les rires engendrés par cette initiative, il fallait y percevoir un clin d’œil ironique à leur ancien club qui n'a pas conservé le duo.