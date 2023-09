Mercato: Todibo et Thuram devraient rester à Nice

Malgré leur valeur marchande importante, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram ne devraient pas quitter l'OGC Nice dans les dernières heures du mercato estival.

Bonne nouvelle pour les supporters du Gym. Sauf retournement de situation, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram devraient toujours être à l'OGC Nice à la fin de ce mercato estival. Le défenseur, sous contrat jusqu’en 2027, et le milieu, jusqu’en 2025, ne se sont pas vu proposer les montants espérés par leur club. Il fallait débourser 40 à 50 millions pour s’attacher les services d’un des deux joueurs les plus valorisés du vestiaire niçois.

>> Toute l'actualité du dernier jour du mercato en direct sur RMC Sport

Kop Aiglons du lundi 28 août - OGC Nice-OL : un nul au bout de l'ennui 23:04

L'Euro 2024 dans le viseur

Or, les grosses écuries européennes ne se sont pas concrètement manifestées. Manchester United s’est très sérieusement renseigné pour s’attacher les services de Todibo, mais ce dossier était directement lié au départ d’Harry Maguire… qui finalement va rester chez les Red Devils.

À respectivement 23 et 22 ans, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram ne voient pas d’un mauvais œil le fait de rester à Nice. Appelés en mars par Didier Deschamps, ils ne sont pas dans la liste du prochain rassemblement. Mais ils ont à cœur de réaliser de grosses performances en vue de l’Euro 2024 en fin de saison.