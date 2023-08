Mercato: Manchester United cible le Niçois Todibo

La direction de Manchester United s'est renseignée auprès de Nice au sujet d'un éventuel transfert de Jean-Clair Todibo lors du mercato estival selon les informations de RMC Sport.

Manchester United a demandé à l’OGC Nice les conditions pour une arrivée de Jean-Clair Todibo lors du mercato. La signature du défenseur central français constitue une priorité de la direction anglaise en cas de départ de Harry Maguire cet été. Manchester s’est rapproché de l’entourage du Français de 23 ans avec qui les discussions sont jugées constructives selon les informations de RMC Sport.

Les Red Devils espèrent toujours une vente de Harry Maguire. Arrivé en 2019 pour un prix alors record d’environ 87 millions d’euros, l’Anglais de 30 ans n’entre plus dans les plans d’Erik ten Hag à Manchester et West Ham s'est positionné pour l'attirer. Son successeur désigné semble bel et bien être Todibo, malgré l'intérêt récent de la Juventus.

Todibo pas intransférable

Du côté de Nice, Florent Ghisolfi a ouvert la porte à un transfert de Jean-Clair Todibo. Le directeur sportif azuréen a confirmé fin juillet que le défenseur international Espoirs n’était pas intransférable cet été si le club s’y retrouvait.

"Si toutes les parties peuvent se retrouver dans un transfert, cela peut se faire, a assuré le dirigeant des Aiglons au sujet de Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram. Mais aujourd'hui, on souhaite les conserver. De plus, on est en présence de deux joueurs et d'entourages très bien à Nice et très respectueux de l'institution, qui est de plus en plus forte et respectée par les autres clubs. Si on peut les conserver, on va les conserver."

Todibo un cadre à Nice, une solution d’avenir chez les Bleus

Formé à Toulouse puis parti tenter sa chance au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a depuis gagné en expérience à Schalke 04 et au Benfica Lisbonne. Arrivé à Nice en 2021, le central s’y est rapidement rendu indispensable. Taulier de la défense à trois avec Dante, le Français reste sur deux grosses saisons avec le club azuréen où Christophe Galtier, Lucien Favre et Didier Digard en ont fait un titulaire indiscutable. En 2022-2023, le défenseur de 23 ans a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OGC Nice.

Valeur sûre de la Ligue 1, Jean-Clair Todibo a même découvert l’équipe de France durant le mois de mars. Si le défenseur niçois n’est pas rentré en jeu face aux Pays-Bas et à l’Irlande, il a convaincu Didier Deschamps de le sélectionner chez les Bleus et de le convoquer à Clairefontaine. Une arrivée en Premier League ne ferait que souligner sa montée en puissance. Ce qui lui permettrait à court terme de changer de dimension.