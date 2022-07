Mercato: Tottenham casse sa tirelire pour s'offrir Richarlison

Courtisé également par Chelsea, l'international brésilien Richarlison a choisi de s'engager avec Tottenham jusqu'en 2027. L'opération rapporte près de 70 millions d'euros à Everton.

L'ambitieux mercato de Tottenham se poursuit. Après les signatures de Fraser Forster (libre, ex-Southampton), Ivan Perisic (libre, ex-Inter Milan) et Yves Bissouma (29 millions d’euros, ex-Brighton), les Spurs ont annoncé ce vendredi l’arrivée de Richarlison jusqu'en 2027. Un gros coup puisque l’international brésilien (25 ans) était annoncé cet été dans le viseur des plus grands clubs européens. En Angleterre, Chelsea était aussi sur le coup et a tenté jusqu’au bout de faire de le faire signer.

Le mercato des Spurs n'est pas fini

Mais Richarlison a toujours donné sa préférence à Tottenham, qui a déboursé environ 60 millions de livres (70 millions d’euros) pour convaincre Everton de le laisser partir. Une sacrée plus-value pour les Toffees, qui avaient déboursé 40 millions d’euros il y a quatre ans pour l’acheter à Watford. Devenu ces dernières années une valeur sûre de la Premier League, Richarlison reste sur une saison à dix buts et cinq passes décisives en 30 matchs de championnat. Son association avec Harry Kane et Heung-Min Son offrira à Antonio Conte un pouvoir offensif inédit.

Quatrième de Premier League la saison dernière, et qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Tottenham ne devrait pas s'arrêter là durant ce mercato. Selon les médias anglais, Clément Lenglet est proche de s'engager sous la forme d'un prêt d'une saison. En plus du défenseur français du FC Barcelone, Alessandro Bastoni (Inter Milan), Pau Torres (Villarreal) et Josko Gvardiol (RB Leipzig) sont aussi visés par Fabio Paratici et Daniel Levy, le directeur sportif et le propriétaire de Tottenham.