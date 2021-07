Mercato: Tottenham penserait à recruter Gollini pour préparer l'après-Lloris

Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur de Tottenham, aimerait recruter un autre gardien, alors qu'Hugo Lloris est à un an de la fin de son contrat. Selon la presse italienne, les Spurs auraient des vues sur Pierluigi Gollini, le portier de l'Atalanta.

Tottenham pense déjà à l'avenir. Nommé entraîneur des Spurs cet été, Nuno Espirito Santo aimerait recruter un nouveau gardien. Selon les informations de Sky Sport, le club londonien a des vues sur Pierluigi Gollini, le portier de l'Atalanta. Le contact entre les deux clubs a déjà été établi et Tottenham aimerait dans un premier temps se faire prêter le joueur de 26 ans, afin qu'il devienne la doublure d'Hugo Lloris. Une option d'achat liées à un certain nombre de matchs ou d'objectifs atteints est également sur les tablettes. En fin de contrat avec les Spurs à l'été 2022, le champion du monde n'a toujours pas prolongé et n'est pas certain de poursuivre sa carrière à Londres, lui qui est au club depuis 2012.

Gollini connaît l'Angleterre

Si le transfert venait à se concrétiser, Pierluigi Gollini ne serait pas en terrain inconnu. Le gardien italien avait été recruté par Manchester United à l'été 2012, où il a gardé les cages de la réserve des Red Devils pendant deux ans avant de signer à l'Hellas Vérone en 2014. Le portier de l'Atalanta a également effectué quelques piges à Aston Villa lors de la saison 2016-2017, puis a été prêté et transféré au club de Bergame en 2018.

Avec la Dea, Gollini a notamment découvert la Ligue des champions lors de la saison 2019-2020, avec un formidable parcours jusqu'en quarts de finale et la défaite face au PSG (2-1) lors du Final 8 à Lisbonne, avant d'être éliminé par le Real Madrid lors de la dernière édition. En championnat, les Bergamasques restent sur deux troisièmes places consécutives et une finale de coupe d'Italie perdue face à la Juventus (2-1), le 19 mai dernier au stadio Olimpico.