Mercato: Toulon limoge son entraîneur, Eric Rech

Après la défaite face à Grasse (0-2) ce week-end, le Sporting Club de Toulon a annoncé ce lundi le limogeage de son entraîneur, Eric Rech. Le club varois ne pointe qu’à la 12e place après 23 journées en National 2.

C'est la fin de l'aventure pour Eric Rech. L'entraîneur toulonnais n'aura pas survécu à l'ultime défaite, ce week-end à domicile, face à Grasse (0-2), à l'occasion de la 23ème journée de National 2. Débarqué sur la Rade cet été, le coach expérimenté n'aura pas tenu une saison. Il paye les mauvais résultats du Sporting Club de Toulon. Le club de la Rascasse est en grand danger. Nassim L'Ghoul et ses coéquipiers pointent la 12e place du classement et ne comptent plus que 3 points d'avance sur l'avant dernière-place occupée par l'AS Saint-Priest.

La course au maintien en ligne de mire

Pour sauver la saison des Azur et Or, la direction du club a donc pris cette décision avec l'objectif d'assurer le maintien. Les prochaines rencontres s'annoncent décisives. Un tournant pour le Sporting qui doit affronter ses adversaires directs lors des prochaines journées : Louhans-Cuiseaux (13e, 23 pts) dès samedi, puis Alès (11e, 26 pts), Saint-Priest (15e, 22 pts) et également la réserve de l'Olympique Lyonnais (10e, 28 pts). Le nouvel entraîneur devrait être connu dans les prochains jours.