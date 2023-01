Mercato: Toulouse se renforce avec un international chilien

Toulouse a officialisé ce lundi l’arrivée de Gabriel Suazo en provenance du club de Colo-Colo au Chili. Le latéral gauche de 25 ans s’est engagé libre avec l’actuel 12e de Ligue 1 lors du mercato hivernal.

A la lutte pour le maintien dans l’élite, Toulouse a réalisé une bonne première moitié de saison. Douzième de Ligue 1 avec huit longueurs d’avance sur la zone rouge, l’équipe dirigée par Philippe Montanier va devoir confirmer lors des 19 matchs restants. Afin d’aider le technicien dans son opération sauvetage, la direction a choisi de recruter pendant le mercato hivernal avec deux arrivées en défense.

Après le Norvégien Warren Kamanzi, acheté à Tromso, le Téfécé a bouclé ce lundi l’arrivée de Gabriel Suazo. Le latéral gauche chilien s’est engagé librement après la fin de son contrat avec son club formateur de Colo-Colo.

Un joueur d'expérience et de caractère

Champion national à trois reprises depuis ses débuts avec Colo-Colo, Gabriel Suazo y a aussi accumulé de l'expérience en Copa Libertadores. Assez à l'aise dans le secteur offensif (9 buts et 13 passes décisives en 192 matchs), le nouvel latéral gauche toulousain semble également doté d'un sacré caractère. Outre ses nombreux cartons jaunes, cet international chilien aux 13 sélections a lui-même expliqué posséder un mental de guerrier.

"Je suis très heureux de rejoindre Toulouse! Cela a toujours été un rêve pour moi d'avoir l'opportunité de jouer dans un des plus grands championnats d'Europe et dans une telle équipe, que j'ai beaucoup regardée et analysée. Ainsi qu'évoluer dans une aussi belle ville, avec des supporters incroyables, s'est réjoui celui qui sera en concurrence avec Moussa Diarrapour une place de titulaire à gauche. Je suis très content d'être là et j'espère pouvoir apporter le maximum à l'équipe. J'étais capitaine à Colo-Colo, qui est l'équipe la plus populaire au Chili. Donc je vais essayer d'apporter en France tout ce que j'ai appris là-bas, auprès de joueurs et d'hommes que je vais côtoyer ici. J'ai toujours appris à gagner au Chili, c'est ancré dans ma mentalité, et je sais que ça va me servir ici. J'ai envie de gagner tous les matchs que je vais disputer."

"Je ne lâcherai jamais rien"

En attendant de savoir s'il parviendra à aider Toulouse à se maintenir dans l'élite, Gabriel Suazo a fait la promesse aux fans des Violets de tout donner pour aider l'équipe.

"Ce que je peux promettre au club et au supporters, c'est que je ne lâcherai jamais rien et je laisserai tout sur le terrain. Peu importe la situation, je donnerai toujours le maximum pour le club, l'institution, je n'abandonnerai jamais, a conclu le défenseur sud-américain. C'est quelque chose qui me caractérise et que j'espère le montrer de la meilleur façon, à tous les matchs."

Pour sa première expérience en-dehors du Chili, Gabriel Suazo a tout à prouver. A lui de montrer si Toulouse a encore gagné un nouveau pari en lui donnant sa chance en Ligue 1.